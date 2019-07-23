【元朗黑夜】屏山江湖猛人鄧志學欲潛逃　今機場被捕

元朗白衣人毆打民眾事件，警方展開拘捕行動，繼昨拘捕最少六人後，有消息指綽號「鬥雞學」的江湖猛人鄧志學今日（23日）靜悄悄潛逃離開香港，惟在機場被警方拘捕。鄧志學為元朗屏山坑尾村村代表，曾在梁振英公眾論壇出口指罵吳文遠而成名，其持有的多幅土地亦被揭發違規發展。

翻查資料，鄧志學是元朗屏山坑尾村村代表，綽號「鬥雞學」，2013年曾在梁振英公眾論壇內，出口怒罵吳文遠，被指是「梁粉」。據悉，鄧志學門生亦是白衣人之一，而鄧今日企圖潛逃離開香港，在香港國際機場被警方拘捕。

據了解，在元朗無差別毆打民眾的白衣人士，警方已鎖定部分人身份，當中有黑幫背景人士，包括「14K」、「和勝和」等，亦有屏山、南邊圍村等老村民。至於昨日被捕的六人中，知情人士指包括一名八鄉蓮花地村民，是黑幫和勝和元朗猛人高佬安門生、跟隨和勝和「坐館級」猛人雙鷹青搵食的元朗大棠村民，以及一名盛傳是毆打《立場新聞》女記者的姓陳男子。其餘被捕人分別在天水圍天悅邨、天澤邨及元朗被捕。

大量白衣人由YOHO商場進入元朗西鐵站，手持木棍襲擊市民。（01記者攝）

鄧志學近年成為網民熱議之人，除了在梁振英公眾論壇中，出口怒罵吳文遠而成名外，近年他於元朗收地從事地產相關生意，部分其持有的土地捲入違規發展問題。其中，元朗屏山朗天路的祖堂地變成小型垃圾山，該幅土地是由屏山勢力人士鄧達善及鄧志學所管理。另外，天水圍嘉湖山莊泥頭山旁一個燒烤場，亦被揭發涉及違規搭建構築物而被地政總署釘契，該燒烤場主要股東就包括鄧達善及鄧志學二人。