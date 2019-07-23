【城大刑毀】民主女神像、民主牆遭毀壞　內地男畢業生涉刑毀被捕

今（23日）傍晚6時許，城大楊建文學術樓內圖書館對開，約2米高的民主女神像及民主牆，被一名男子毀壞，網上影片拍得，一名身穿啡色上衣的男子站於民主牆前，地上有多張疑由牆上撕下的紙張，男子繼至將旁邊的民主女神像推落地，有目擊者用手機拍下及嘗試將男子攔住，但被該男子推開，涉事者再用手將牆上紙張扯下，又執起椅子作勢襲擊目擊者，雙方一度推撞，男子其後拿起背包欲離去，被目擊者攔阻，他最後走進圖書館。學校保安其後到場，將他帶到房間內了解事件及等候警方到場調查。多名學生於門外高呼，要求保安提供該名男子姓名，但保安拒絕。

多名學生要求警方出示委任證。（網上影片截圖）

一名男學生於警車離開時跌倒受傷，多人站出馬路包圍警車。（陳浩然攝）

男子涉刑毀被捕 在場人士一度包圍警車

多名警員接報到場調查，其後涉事男子被蒙上頭套帶上警車，其間有在場人士要求警方提供報案編號，有人質疑警方會放人，叫罵警員「黑警」，並一度阻擋警車離開，又要求警員出示委任證，最後警車離開前往警署。一名男學生於另一輛警車離開時跌倒，現場人士再次阻止警車離開，警員用揚聲器指，如有人受傷或需要警察協助，可展示身份證給警員。擾攘過後聚集人士陸續散去。警方指拘捕一名男子涉嫌刑事毀壞。

現場消息指，被捕男子為一名內地男畢業生，過去就讀工商管理。刑事偵緝探員於現場拍照及取走部分紙張作證，警員於解封現場後，多名學生將被損毀的民主女神像扶正。