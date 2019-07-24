【元朗黑夜】Whatsapp曝光　揭警早接獲情報：有同事在西鐵站巡邏

周日(21日)元朗發生逾百白衣人手持鐵通、長棍等進行無差別襲擊，警方於事發後約一小時始到現場，警方及後解釋當時新界北區部分警力調派往港島處理示威，又指因接獲太多「999」電話導致需要「排隊」。元朗區議員麥業成表示，當日（21日）早上10時半曾收到消息，約1小時後，即案發11小時前，已通知元朗警民關係組警長，對方曾回覆指指「有同事在西鐵站巡邏」、「一定有相應佈署，但要視乎情況」。 另一區議員黃偉賢表示，事發兩日前（19日）鄉事派「吹大雞」總動員，亦獲回覆指會有佈署；他續指，兩周前在一個公開場合聽到中聯辦新界部長李薊貽曾表示，「唔會畀佢地（示威者）入嚟（元朗）搞事」，及後元朗一個公眾放映會便發生衝突。

該名警長表示，「有同事會在西鐵站巡邏。」（區議員提供） 區議員11小時前通知 警長：有同事在西鐵站巡邏 區議員麥業成表示，周日（21日）早上10時半曾收到消息，指有人元朗三合會成員將動員，晚上襲擊身穿黑衣的市民；麥於是於中午12時聯絡及以Whatsapp通知元朗區一名元朗警民關係科警長，當時對方表示警方已得悉事件，會安排佈署，又指「有同事在西鐵站巡邏」、「一定有相應佈署」，並表示「警方亦一直密切留意今日元朗的情況。」 至晚上7時許，麥業成返回辦公室途中，目睹有白衣人聚集於街頭，但當時以為該批人士正在集會，於是致電999求助，當時電話仍可接通，及後於8時半聯絡警長亦表示已安排人手處理。晚上10時前，因有白衣人士於街頭打人，麥續兩度致電999，當時均獲回覆時已安排人手處理。 麥業成表示，警方一早已知悉周日的事件，又曾表示會安排人手、且會在西鐵站等安排佈署，惟最後仍有衝突發生，質疑警方是否有錯誤判斷，又表示「咁早安排都無佈署，警方輕率曬！」



（香港01記者攝） 區議員兩日獲悉「吹大雞」 即晚提醒警方 另一名區議員黃偉賢表示，於周五（19日）已收到消息指鄉事派「吹大雞」總動員，及後晚上11時許，即致電予相熟的警民關係組警員提醒，「佢地話有佢地會有部署。」黃續指「打比警方佢都唔surprise」、「我都收到風，警方一定收到！」 至事發當日（21日）晚上七時，有街坊報料指目睹多名手持長棍的白衣人聚集，不時襲擊途人，當時已立即致電予警方，對方回覆指會安排手到場，惟街坊半小時仍未見相關人員到場，逐再次致電求助，僅獲有便衣警員在場處理的回覆；他表示，由晚上七時至十一時多，已八次致電報警求助。他續指，由晚上七時已報案指有人聚集，為何必未警員處理該個「非法集會；其次，發生打鬥前三小時，已有不止一名街坊親睹打途人事件，質疑如有便衣在場為何無人執法，當時進入「無政府無警狀態」；另外，如調配人手需要一小時，襲擊於晚上十時多發生，而他在七時已報案，「有三個鐘頭比時間你調人都無調到，個幾個鐘做緊咩？」

大量白衣人由YOHO商場進入元朗西鐵站，手持木棍襲擊市民。（01記者攝）

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元朗放映會當日，不少人衝出馬路，並在行人路上推撞及拉扯，有人疑似揮拳毆打，情況十分混亂。（互聯網影片截圖） 兩周前中聯辦新界部長：唔會畀佢地入嚟搞事 黃偉賢又指，元朗7月2號出現第一個連儂牆，惟7月11日十八鄉鄉事委員會第25屆執委暨村代表就職典禮，中聯辦新界工作部部長李薊貽發言時指，「唔會畀佢地入嚟搞事」，及後街坊的連儂牆、派傳單等「做乜嘢都被恐嚇滋擾」，懷疑與當日李的發言有關。 襲擊前五日放映會現衝突 上周二晚（16日），即西鐵站無差別襲擊發生前五日，有市民曾於鳳攸北街公園發起「黑警惡行觀賞會」，黃偉賢表示，當晚9時半放映會臨近結束，曾有多名惡漢到場並驅趕在場的觀眾，當時有軍裝警察在場，惟有惡漢追打兩名年輕人時警察未有阻止，他續連番向警察表示，「佢地就快比人打死啦！」最終他們便協助阻止。 而麥業成則指，當晚約有約百名市民參加放映會，而放映會舉行的五小時前，麥曾收到消息指有人會「帶隊搞事」，當時已聯絡警方，而警方亦於放映會舉行期間安排便衣警察到場。當晚約9時，有一批惡漢到場叫囂及扔水樽，部份人身穿白衣，警方亦有安排人手處理事件，麥質疑周二有警方處理事件，然而周日一早得悉情況卻未見安排。



白衫人進入車廂內襲擊市民，現場有市民頭破血流。（香港01記者攝）

王威信：與警方聯絡獲回覆有所部署

當日衝突現場中被指與白衣人同行，及疑協助他們入站的元朗區議會副主席王威信，昨日於社交平台上否認事件，及後又發聲明指，自己憑網路流傳的消息及7月16日曾發生的衝突，推斷元朗將有發生衝突的機會；當晚8時知悉有白衫人士於北街休憩處聚集，逐與警方聯絡並獲回覆指有所部署。他又對於報案中心電話無人接聽，及遲遲未有派出警員處理，認為警力不足，並指已去信元朗區議會要求召開緊急會議，「要求警方交代當晚行動部署」。

元朗黑夜衝突前時序表:

7月19日： 區議員黃偉賢接「吹大雞」消息，知會警方，獲覆會有部署。

7月21日： 10：30AM 區議員麥業成接獲三合會動員消息 12：00PM 通知元朗警民關係科警長，對方指知悉且有警員西鐵站巡查 19：00PM 麥業成目睹白衣人聚集雞地，黃偉賢則接路過街坊求助，兩人均報警。 19：30PM黃偉賢再度報警，警方指有便衣警在場處理 20：30PM 麥業成聯絡警長，對方表示已安排人手處理 22：00PM麥業成已再兩度致電999求助。 22：41PM 警方接報指有人遭「刑事恐嚇」，四分鐘後接「打鬥」報案 22：45PM 警派巡警到場，及後要求增援 22：48PM 西鐵站白衣人閘與市民發生衝突 23：00PM 黃偉賢表示四小時內已八度報警求助 23：20PM 四輛巡邏車始到場

翻查資料，本月11日十八鄉鄉事委員會舉行曾舉行第二十五屆執行暨村代表就職典禮。

本月16日，元朗區內有市民於元朗鳳攸北街公園舉行「黑警惡行觀賞會」，播放關於警民衝突的片段，及後有大批戴口罩的人士現身圍堵，在場叫囂，更有人衝出馬路，在行人路上推撞及拉扯；最後數十名警方機動部隊人員到場調查，雙方陸續散去。

本月21日，份夜後有市民見睹雞地一帶已有大批白衣人聚集，約10時多有大批白衣人於元朗西鐵站與市民發生衝突，約11時20分始有第一批警察到場。

元朗區助理指揮官游乃強當日凌晨表示，警方於當日晚上10時41分接獲求助電話，遂派出巡邏車到西鐵站巡視，後發現有超過100人進行紛爭，認為一輛巡邏車不足以應付情況，於是要求支援後再出發。警務處處長盧偉聰翌日於記者會上表示，當日收到數百個999求助電話，「唔係我哋唔聽，係因為 call 太多會排隊」；又指當時新界北區部分警力調派往港島處理示威。