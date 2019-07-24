【元朗黑夜】網民發起港鐵不合作運動　少女收檢控通知書

今早有市民自發於港鐵金鐘站發起不合作運動，金鐘站列車服務一度受阻，直至早上9時半，陸續恢復正常。惟今早於金鐘往柴灣方向的月台，當部分人士阻礙列車車門關上時，現場情況一度混亂，期間懷疑發生推撞事件，有警員介入，及後有被推撞的人士前往中區警署協助調查。

早上10時許，有十多名聲稱沒有參與不合作運動的人士，指於站內遭人推撞，他們一同前往中區警署，當中有五人協助警方調查及錄口供。社民連成員曾健成（阿牛）亦有陪同他們前往警署。

無參與不合作行動 卻收檢控通知書

其中一名前往警署的鄭小姐稱，她今早沒有參與不合作運動，只是陪同朋友食早餐，惟於地鐵站內有人近距離拍她的照片，鄭小姐的朋友不滿，雙方發生爭執。期間，鄭小姐的兩位朋友遭人用粗言穢語對待，更有一名身穿白色衣服的人拍打其朋友。混亂間，鄭小姐反被兩名女警帶入一間休息室，稱她於港鐵內講粗口、阻礙港鐵行車等，正調查是否觸犯了地鐵的附例，又向她發出檢控通知書。

鄭小姐其後前往中區警署協助調查，警方留下了她的身份證資料、聯絡方式、地址等，未透露是否會作出控告；而港鐵發出了一張粉紅色的通知書給她，內容指她疑似違反港鐵附例，會作出調查，再決定控告與否。鄭小姐表示，今早於地鐵站內遭人拍打的兩位朋友仍在中區警署接受調查，惟兩人決定不對拍打他們的男子作出控告。而拍打人的兩名當事人，已經被人放走。

警員用言語挑釁

鄭小姐又指，等候調查期間，她在看手機，警員質疑她拍照，鄭當場向警員展示沒有拍照，惟警方不斷要求她將手機關機並放入袋，又用言語挑釁，「你唔好話我毅進仔、我就等你入大學嗰陣記得通知我」等。

鄭小姐前往中區警署協助調查。（鄧栢良攝）

日前元朗發生「無差別打人」事件，大批白衣人闖元朗站襲擊乘客，導致45人受傷，事件引來社會不滿，有人認為港鐵做法不恰當，當晚任由白衣人於港鐵站範圍內襲擊乘客，而月台有手持棍狀物體的白衣人出現時，仍要求乘客下車，結果導致多人受傷。