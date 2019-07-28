【元朗遊行】催淚煙攻入安老院片段曝光 「有煙！婆婆入返去！」

元朗遊行，警方在西邊圍、南邊圍一帶與示威者對峙，發射催淚彈驅散人群。催淚彈落入西鐵路軌、民居閣樓，警方一再強調催淚彈並無射向老人院，但有片段證明，確有催淚煙波及安老院，安老院兵荒馬亂，咳嗽聲四起。疑似職員驚呼「有煙！有煙！有煙入到嚟啦！」院舍負責人接受查詢時說：無人受傷、無老人家不適，「托賴平安」。

警方稱沒向老人院射催淚彈，但在安老院所在之處，警方於朗業街施放催淚彈，有片段證實確有催淚煙進入安老院。（賴雯心攝）

警方再三強調沒有向老人院射催淚彈，亦提醒元朗大馬路一帶22間院舍緊閉窗戶，但位於安樂路的未能及時關閉窗戶。有片段證實，確有催淚煙從窗戶湧入安老院，安老院即時兵荒馬亂，咳嗽聲四起，院內疑似職員驚呼「有煙！有煙！有煙入到嚟啦！婆婆入返去！有煙呀！過嚟啦！」，頓時發現關窗問題「乜冇閂窗咖咩？冇閂窗呀。」

君悅護理中心負責人稱公司指引拒絕受訪，僅稱無人受傷、無叫救護車、無老人家不適。（鄧詠中攝）

記者到位於元朗東堤街，但窗戶面向警方施放催淚彈的朗業街「君悅護理中心」查詢，負責人鄭先生稱公司指引拒絕受訪，僅稱無人受傷、無叫救護車、無老人家不適，有家屬向老人院查詢老人家情況，強調「托賴平安」、「多謝，有心」。

鄭先生聲稱放催淚彈 「唔喺佢哋範圍」，惟記者實地對比位置，片中環境及對比昨日情況，發現受催淚煙波及的安老院正正為「君悅護理中心」。有熟悉院舍情況的社福界人士亦證實，片中的安老院為「君悅護理中心」。