【728集會】約百名示威者快閃動漫節　金紫荊前寫「光復香港」

有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，反對警方於當日向示威者開槍，但由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。示威者在遮打花園集會開始不久後，便往中上環一帶遊走，其中一批在下午5時許進入灣仔會展「快閃」動漫節，引來在場人士觀看及拍照，示威者亦走出金紫荊廣場地下寫上示威字句，其後極速離去，並無警員或保安上前阻止。

有為數約100名的示威者突然進入灣仔會展動漫節，現場的Cosplayer即時拍照。（香港大學學生會校園電視畫面截圖）

示威者從中環遮打花園兵分多路，下午約5時，當中約一百名身穿黑衣及戴上頭盔的示威者，突然進入灣仔會展，展開雨傘並高呼口號「光復香港、時代革命」，繞著展覽廳外遊走一圈，由於現場正在舉辦香港動漫電玩節，引來會展內大批市民駐足觀看，有人拍手表示支持，亦有一些Cosplayer拿起相機跟隨隊伍拍照，雖然有部分人士感到不滿，但氣氛仍大致和平。

示威者其後走到會展地下並走到金紫荊廣場聚集，打開傘陣，快閃式在地下寫上「共狗，光復香港，時代革命」，僅約一分鐘眾人便離去，當時並無任何警員在場，亦無保安上前阻止示威者。有一名內地女遊客向記者查問地上的示威字句的意見，記者簡短講述逃犯條例修訂草案之緣及港人目前示威抗議的原因，女遊客則表示，「我所認知，大陸（法治）沒那麼差」，但她最後亦表示明白示威字句的意思。

香港動漫電玩節2019定於7月26日至30日在香港會議展覽中心展覽廳1舉行。