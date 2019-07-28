【728集會】示威者上環站消防喉取水淋熄催淚彈　永樂街掘磚

中環遮打花園集會演變成「打游擊式」遊行，有下午原本在銅鑼灣聚集的示威者，經商討後在9時達成共識，往灣仔方向支援。有示威者拆欄杆，亦有人運竹，至於中環遮打花園內，則繼續有大批市民進行集會，氣氛平靜。至於晚上10時許，西港城外及上環一帶「槍林彈雨」，催淚彈射入林士街及德輔道中交界示威者群中央，有示威者進入港鐵上環站的消防喉取水，淋熄催淚彈。

至晚上近10時，約200多名市民仍在遮打花園聚集。 （楊婉婷攝）

中環遮打花園集會演變成「打游擊式」遊行，警方更在西環及上環一帶多次施放催淚彈驅趕示威者，造成多人受傷，亦有人被捕。有下午原本在銅鑼灣聚集的示威者，經商討後在9時達成共識，往灣仔方向支援。

示威者決定放棄留守銅鑼灣，轉向灣仔方向進發，其間在軒尼詩道近杜老誌道的電車站留下大批便利貼，電車站頓變連儂牆。另一方面，數十名有示威者在灣仔沿途拆欄杆，並開始運竹。

200市民遮打花園繼續集會

至晚上9時半，示威者經過警總、金鐘，至晚上9時40分，隊伍行至近中環遮打花園，該處仍有200多人聚集，設有物資站及急救站，物資站請在場人士協助帶走物資，留作下次遊行之用。由銅鑼灣至灣仔軒尼詩道，沿途交界位全部有鐵馬路障，包括堅拿道東、堅拿道西、史釗域道、杜老誌道、盧押道及馬師道。每次走至橋位前，示威者均會打開雨傘，避免被橋上方的人拍照。

500示威者德輔道中再設防線傳物資

晚上10時，約500名示威者集結在域多利皇后街、租庇利街之間的德輔道中，設置最新防線，再度形成電車路物資鏈，向上環方向傳送物資。催淚彈射入林士街及德輔道中交界示威者群中央，在林士街一帶有人以雪糕筒蓋住催淚彈，更有示威者在上環站的消防喉取水淋熄催淚彈，亦有示威者帶同摺凳及鍋蓋。在永樂街的示威者更一度掘磚。

示威者從612起 裝備不斷升級

有示威者由612當日只有一個口罩及雨傘，衝上前線後，現在不斷升級，包括帶了球拍反彈催淚彈，以海綿及發泡膠製護腕，他笑言：「頂到就頂」。亦有示威者數日前淘寶一個護甲，只需150元，順利運至香港。