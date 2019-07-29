【728集會】干諾道中主戰線　德輔道中補給　西環上環激戰四小時

周日「全城追究上環開槍大遊行」遭到警方反對遊行，變成中環遮打花園舉行集會，卻因警方截查一輛私家車，觸發部分示威者走出德輔道中，兵分兩路往西環中聯辦及銅鑼灣崇光百貨，形成三個「陣地」。及至晚上防暴警察於西環向上環方向發放催淚彈，與勇武示威者主要在干諾道中形成戰線，內街德輔道中則為補給線，兩線共同進退，其後主要戰線移入德輔道中。防暴警察晚上發放多枚催淚彈，港島西環至上環一帶風聲鶴唳，四小時後示威者在密集式的催淚彈強攻下遭逼退。

防暴警正與示威人士對峙。(張浩維攝)

示威者遊行往中聯辦 晚上7時干諾道中發催淚彈掀戰幕

周日（28日）下午約5時許，部分示威者遊行往中聯辦，遇防暴警察在與西邊街交界的干諾道西及德輔道西佈防，示威者隨即以鐵欄及雨傘架設路障。近晚上7時，有人向警方擲雞蛋，警察數分鐘內舉黃、紅及黑旗，其後於干諾道西及德輔道西施放多枚催淚彈，並向上環方向推進。約晚上8時，速龍小隊於德輔道西出動拘捕多名示威者。

警方晚上進行驅散行動，於干諾道西放催淚煙。（曾梓洋攝）

外街干諾道中成主要戰線 內街德輔道中為補給線 兩線齊上齊退

晚上約8時，示威者退至西港城對出，部分集結在信德中心對開，他們以竹枝架設新防線，警察在地面、信德中心停車場及永和中心對開天橋戒備，干諾道中成為主要戰線。

內街示威者同步退至德輔道中，形成補給線。物資車將物資送抵，示威者整理物資，例如製路障、傳頭盔、眼罩、水等運往前線，勇武示威者上前線對抗，其間警察亦向德輔道中射催淚彈。晚上約8時40分，摩利臣街示威者將放有燒著紙皮的手推車推向警方，警察投擲逾6枚催淚彈，示威者繼續後退，至急庇利街再爆衝突。

防暴警察不斷向「主要戰線」干諾道中及「補給線」德輔道中施放催淚彈時，兩線共同進退，「一、二；一、二」地一同向中環方向後退。

+ 5 + 4 + 3

干諾道中密集式放催淚彈 主要戰場移至德輔道中

晚上9時半，警察於干諾道中、信德中心外及西港城外施放大量催淚彈，示威者掟磚還擊，但未有擲中，又嘗試澆熄催淚彈、或用網球拍擊回警方位置，衝突約15分鐘，示威者在大量催淚煙攻勢下逐步退回德輔道中。近晚上10時，警察在德輔道中快速推進防線，不斷發出催淚彈、橡膠子彈、海綿彈等。

域多利皇后街再築防線 警催淚彈包抄 示威者上環站撤走

晚上10時，干諾道中天橋仍有小量示威者，他們向警察擲雜物，包括路牌及漆彈，警方再度使用催淚彈。士林街至環球商場一段德輔道中仍有數千示威者，約500人於域多利皇后街部防，後方再築成物資鏈。半小時後在林士街有示威者稱警察將包抄，呼籲往內街撤，但前線只及後退數步。至深夜11時許，警察在永和街及機利文街施催淚彈，示威者逼入上環站撤走。

銅鑼灣至灣仔軒尼詩道交界全設鐵欄路障

另一邊廂，大批示威者於下午4時許遊行至銅鑼灣，示威者沿電車軌形成物資鏈，崇光百貨對開軒尼詩道拆鐵欄製路障，與警方對峙。及至晚上6時許，部分示威者離開前往西環支援。及至西環吹起「號角」，銅鑼灣示威者於9時達成共識，往灣仔方向支援，數十名有示威者在灣仔沿途拆欄杆，並開始運竹。由銅鑼灣至灣仔軒尼詩道，沿途交界位全部有鐵欄路障，包括堅拿道東、堅拿道西、史釗域道、杜老誌道、盧押道及馬師道。