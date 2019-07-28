【728集會】警德輔道西狂放催淚彈　兩廈住戶鬧爆刺激氣體攻入屋

繼昨日警方在元朗施放催淚彈，懷疑影響附近安老院遭人詬病後，警方於今日傍晚在德輔道西多次施放催淚彈驅散在場示威者，惟附近有不少住宅大廈，不少網民表示，留在家中亦嗅到催淚彈的刺激氣味。兩名分別居於銀行大廈及均益大廈二期的住戶接受01記者訪問，大罵警方在該處施放催淚彈實屬不智，有人目睹長者不適送院，明言會去信警務處投訴。

位於德輔道西的均益大廈二期，法團成員高先生則目睹警方在施放催淚彈後，因風向所至攻入該廈，有年約六旬的伯伯因吸入後感到不適，不斷咳嗽，並需要入院治理。（高先生提供圖片）

有居於西營盤德輔道西銀行大廈低層的陳小姐表示，警方於傍晚6時起多次施放催淚彈，令現場煙霧瀰漫，「當時我聽到出面嘭一聲，跟住拎手機入房，睇出面發生咩事，拍拍下片就見到出面好大煙」，她指自己吸入催淚彈的氣體，與同住的母親因受到化學物質刺激，一直流眼水，喉嚨亦感到疼痛，以水沖洗喉嚨後才舒緩不適，她指當時不只自己一戶受影響，其他鄰居的單位亦受催淚彈影響。

陳小姐指目前窗邊沒有留下化學物質，惟坦言「警察唔應該施放催淚煙、橡膠子彈等武器危害市民安全」，她指每人均有表達自己訴求的權利，形容警察咄咄迫人，「尋日元朗遊行都阻止想離開現場嘅市民」。

目睹長者吸入後不適需送院

同樣位於德輔道西的均益大廈二期，法團成員高先生則目睹警方在施放催淚彈後，因風向所至攻入該廈，有年約六旬的伯伯因吸入後感到不適，不斷咳嗽，並需要入院治理。高先生不滿警方在驅散示威者的行動前，並沒有通知附近住戶作好預防措施，「6、7點嗰陣，警方不斷施放催淚彈，我當時企喺水街十字路口，啲催淚彈氣體經風吹過嚟，連我旁邊兩個交通警都不斷捽眼同打乞嚏」。

高先生對於警方在721及今日在西區驅趕示威者時，均沒有事先通知附近民居作好準備，「上星期已經開始鬧緊呢樣嘢，我當晚6點左右收到消息，話遊行隊伍會行到中聯辦，我睇住啲警察無向附近民居預告下，就上旅遊巴走咗」，高先生唯有親自通知附近的食肆及居民關好門窗。他指自己早於本月15日，就28日（原定的西區遊行）去信警民關係聯絡組，惟一直未獲回覆，對此非常不滿，「聯絡做得勁差」。他又形容警方這兩天在附近施放催淚彈實屬不智，「完全冇睇風向，呢邊又多老人院同酒店，啲樓又高又密集，（催淚彈氣味）好難散」。目前他正聯絡該區區議員，將去信警務處表達不滿。