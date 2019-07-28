【728集會】警上環連放催淚煙　示威者網球拍、雪糕筒應對

示威者於干諾道中近林士街與警方對峙。（香港01記者攝）

中環遮打花園「全城追究上環開槍大遊行」集會，在警方僅於遮打花園發不反對通知書後，今午演變成市民多處佔路示威，入夜後警方採取驅散行動，於干諾道西及德輔道西先後施放多枚催淚煙，並將防線推往上環。應對警方接連施放催淚煙，有示威者以網球拍打走催淚彈，又用雪糕筒蓋住催淚彈後淋水。

示威者橋上扔路牌 警方連放催淚彈

於上環干諾道中近林士街永安百貨對開，示威者於干諾道中及林士街路口位置均設有防線，包括用鐵馬設起路障及打開雨傘，部分人用路牌作盾牌，警方曾發出催淚彈、橡膠子彈等撞動防線，至無限極廣場對開雙方對峙。於晚上10時許，有示威者在橋上扔擲雜物，包括油漆彈、路牌等，警方高舉黑旗並施放逾10枚催淚彈。

示威者網球拍回擊

示威者應對催淚彈，除戴上眼罩及口罩等裝備，一名於林士街防線的示威者，手持一塊網球拍，他表示自己是由網上學習，以網球拍可以將警方發射的催淚彈打回對方範圍，自己嘗試過亦曾成功打中。另外有示威者於警方發射催淚彈後，用雪糕筒將燃燒中的催淚彈蓋住，然後於雪糕筒頂部倒水，示威者指可以有效將催淚彈淋熄。