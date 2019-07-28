【728集會】警林士街德輔道中包抄　示威者逃入上環站乘列車離開

晚上「戰線」移至上環一帶，警方不斷施放催淚煙驅趕在場人士，惟亦有不少示威者前來增援。至11時，位於林士街及德輔道中交界的示威者表示需要慢慢後退，十分鐘後，警方在機利文街再度施放催淚彈，包抄示威者。有示威者逃入港鐵上環站，在無法睜開眼睛下仍要跑下樓梯，險象環生，200多名示威者最後乘坐列車離開。

立法會議員張超雄在上環站勸喻示威者離開。 （楊婉婷攝）

中環遮打花園集會演變成中西區「游擊式」遊行，警方多次在西區及上環一帶施放催淚煙，上環晚上更「槍林彈雨」，情況混亂。至晚上11時，有位於林士街及德輔道中交界的示威者表示因被包抄，需要後退，而最前線的「盾陣」示威者則沒有後退，十分鐘後，警方在機利文街再度施放催淚彈，包抄示威者，有示威者中催淚彈，逃入港鐵上環站。

示威者中催淚煙逃落樓梯

進入上環站要上落樓梯，無法張開眼睛的示威者刺痛難忍，想要在梯間生理鹽水洗眼，被旁邊人阻止，不斷稱「落到去先」，並左右攙扶中彈示威者離開。雖然多人中彈，但仍然有序地落樓梯，梯間人頭湧湧，一旦人有失足或釀人踩人情況。進入站內後，立即有人以生理鹽水協助示威者及記者洗眼，並不斷呼籲大家撤離，不要嘗試在站內逗留或築防線。示威者在購票機上放了大量散銀，後來閘口全開，大家直接入閘。

絕食陳伯現身上環站 張超雄勸喻示威者離開

立法會議員張超雄在場勸喻所有滯留上環站示威者離開，參與絕食的陳伯再度在上環站出現，有人大叫：「你哋唔走，陳伯唔走！」最後林士街及德輔道中交界一帶200名多示威者逃入上環站及乘列車離開。