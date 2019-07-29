【失車藏刀】警旺角截可疑車拘黑衫漢　市民起哄「唔好插贓嫁禍」

過去近兩個月的警民衝突愈演愈烈，昨728西環一帶水深火熱過後，今日（29日）午夜，旺角亦一度險生警民衝突。凌晨約零時45分，據報西九龍警區衝鋒隊巡經登打士街近彌敦道時，發現一輛形跡可疑的白色車輛，上前截查期間，一名男子逃去無蹤，另有三名男子及時被截獲及拘捕。據了解，該車為失車。

EU檢三刀、手套及口罩

警方表示，人員巡經登打士街38號對開時，發現涉案私家車附近一名男子形跡可疑，上前截查時，該男子往砵蘭街方向逃去無蹤。警員其後於砵蘭街108號，發現懷疑屬於該男子的背囊，內有三把牛肉刀、一枝長電筒、三對手套及三個口罩。

經調查後，相信涉案私家車被人擅自取走，並套上假車牌。事件中姓林（35歲）男司機，涉嫌「擅自取去交通工具」、「藏有攻擊性武器」及「行使虛假文書」被捕；另兩名姓陳（25歲）及姓江（45歲）男子，則涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。油尖警區刑事調查隊正追緝該名年約30至40歲、高約1.8米、瘦身材、蓄短黑髮、身穿白衫、牛仔褲及波鞋的中國籍男疑犯歸案。

警拘黑衣男 市民疑別有內情

就現場所見，該車內另外載有木梯、口罩、手套及黃色頭盔等物品。據悉，被捕男子中有人身穿黑衫，故警方行動期間，大批市民懷疑別有內情，一度近百人駐足圍觀及起哄，部分人大叫「黑警！黑警！」亦有人高呼「唔好插贓嫁禍呀！」現場氣氛一度緊張。約大半小時後，警方收隊離去時，在場市民一度歡呼，幸未有釀成衝突。