【728集會】催淚煙彌漫上環飄入家　銀行大廈老街坊：爭啲焗死！

遮打花園集會演變成上環巷戰，港島區7月28日烽煙四起，警方在民居施放催淚彈，濃煙湧入民居。最先受催淚煙波及的西邊街一帶，銀行大廈年老居民憶述：「爭啲焗死！（被催淚煙）吹到都冇眼睇！」 永發樓居民表示昨日聽到示威者及警方大叫「閂窗！」所以及時關窗而未被影響。從西環居民上載的片段所見，下午7時許大批防暴警察聚集德輔道西，並舉起黑旗警告若示威者再向警方投擲雜物，會施放催淚彈。在警方舉起黑旗後，示威者高聲呼籲居民關窗。

西環至上環一帶催淚彈殼早上清理得七七八八，在干諾道西仍見少量彈殼。（王珮殷攝） 居民：我兩個老嘢爭啲焗死呀！ 催淚煙再次波及民居，昨晚（28日）7時許，大批防暴警察沿西邊街、德輔道西一帶向示威者推進，並向示威者警告如再向警方使用攻擊性武器，將有機會使用催淚煙。警方一邊築起防線向示威者推進，一邊舉起黑旗警告，其後施放催淚彈驅散人群。警方舉起黑旗後，有示威者大叫「警察舉黑旗！閂窗呀！」 居於銀行大廈三樓、年約60歲的婆婆昨受催淚煙影響：「我兩個老嘢爭啲焗死呀！」她表示，家中窗戶「對正條街（德輔道西）」，聽見連續多下「嘭」聲，「啲煙對住我個窗門。我哋兩個老嘢，一個睇唔到，一個喉嚨痛到想嘔，咪走入廁所用啲水揞住佢（口鼻）囉。想嘔，喉嚨痛到攞命。」她指，雖已關窗但仍然受影響，唯有走入廁所用水及毛巾沖洗，但入廁所也舉步維艱：「想去廁所都行唔到，（被催淚煙）吹到都冇眼睇咯。太多（煙），眼鼻索到睇唔到路喇。」催淚煙入侵家中，歷時5至10分鐘。

居於永發樓唐二樓的胡先生表示，由於聽到示威者及警察大叫「閂窗」，於是關窗而未被波及。威勝商業大廈保安指，警方施放催淚彈前辦公室指示他們關窗，但大廈大堂內三名男職員仍中招「唔舒服」，沖水後回復正常，大廈有提醒商戶早點收舖，未有人投訴。她補充：「其實啲學生係冇嘢，（遊）行兩次都冇嘢，好和平。」