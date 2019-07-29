【728集會】信德中心7-eleven職員拒警入內調查　律師：需搜查令

示威者昨（28 日）到遮打花園集會，其後發展成衝突。在主要戰場上環干諾道中信德中心對出，警方多次發射數枚催淚彈驅散示威者，示威者躲避至信德中心7-eleven便利店時，防暴警懷疑店內有人參與非法集結，要求入內便利店，便利店職員阻止並要求警方按公司要求申請。防暴警即時警告便利店職員或涉阻差辦公。律師表示便利店為私人地方，警方入內需得便利店同意，或取得搜查令。

信德中心7-eleven職員拒絕警方入內調查，一名防暴警用手強行扯開職員口罩。（網上片段） 便利店員：你要聯絡保安部 從網上片段可見，大批防暴警察掩至信德中心7-eleven便利店，指懷疑店內有人參與非法集結，要求入內便利店。便利店職員阻止，並要求警方按公司要求申請，「你要聯絡保安部，呢個係舖頭規則。就算睇CCTV都要有保安部同意，先可以入呢間舖。一係你打上牛奶公司。」 防暴警：依家我再一次畀警告你 防暴警一再要求入內，並警告便利店職員或涉阻差辦公：「依家我再一次畀警告你，如果我要入嚟執行我嘅警察職務，而你係阻礙我嘅話呢，你係干犯阻差辦公既罪行嘅。」又稱「我哋係要攞身份證呀。」職員強調願意警民合作，但公司規定警員入內調查，需由公司保安部主任陪同，或有法庭搜查令。

律師:拘捕與搜捕不同

有防暴警員探頭強行進入，又強行拉開店內人士口罩。對於警方警告便利店職員或涉阻差辦公，法律界選委、律師黃國桐強調，拘捕與搜捕大不同，警方拘捕市民需要有證據並有特定目標人物，而且持有裁判官發出的手令，才能進入任何單位搜查。對於警員指控便利店職員阻差辦公，他認為警方此為「搜捕」行動，不論便利店有否落閘，均屬私人地方，入內必先得到便利店同意。

據了解當時便利店內有兩名全職員工，昨日因應情況決定落閘，片中顧客關閘前已在店內，職員乃根據公司指引，如警察要進店內正常需要先通知高層，故拒絕防暴警入內。