【728集會】防暴警上環擲催淚彈　撞盾反彈　掟中記者火光四起

7月28日遮打花園的集會，最終演變成衝突場面，警方與示威者對峙，密集式發射催淚彈，中上環狹窄的街道烽煙四起，濃濃的白煙掩蓋街上的建築。有警員擲手投式催淚彈時，懷疑擲中長盾，催淚彈反彈，直落記者群中，迅速硝煙彌漫，火光四起。

警方昨日在上環密集式發放催淚彈。（資料圖片）

昨晚警方兵分多路於中上環清場，上環干諾道中148號粵海投資中心對開，有示威者與警方對峙，當時有數名記者在路中間的花槽位置拍攝，他們站或蹲在花槽旁。一名警員衝出防線，擲手投式催淚彈時，懷疑擲中其手中長盾，催淚彈反彈，直接跌落在記者群中，催淚彈立即冒出大量濃煙，數名記者紛紛逃離現場，從片段見到，記者逃離期間，腳邊的催淚彈冒出花光。香港01記者今日再重返現場，發現地面及花槽位置仍留有催淚彈殼。

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人權監察：上環路窄，催淚煙難散去

對於有記者被催淚彈擲中，在現場觀察的人權監察總幹事羅沃啟表示，警方明顯是無區別地向人群發射催淚彈，他斥警方的做法是魯莽、不專業，「記者安全唔重要、居民安全唔重要、示威者安全更加唔重要，係喪失專業做法。」他對警方密集式發射催淚彈的做法「不能接受」，因中上環的路狹窄、樓高、且通風位少，警方密集式地放催淚彈，根本令催淚煙無法散去，羅認為密集式放催淚彈起不了驅散人群的作用，反而會增加傷亡機會。

羅沃啟稱，昨晚有同事觀察到有警員從天橋或停車場高處向地面發射催淚彈，他認為該手法如「狙擊手暗殺」，是惡意攻擊，蓄意傷人，完全不是想驅逐人群，「瞄準對方來射擊，好唔專業，好唔尊重。」