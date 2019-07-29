【728集會】直擊民陣前召集人楊政賢　ifc外天橋遭警電筒狂閃拘捕

7月28日有市民發起於遮打花園集會，並獲得警方「不反對通知書」，惟至晚上，警方與示威者發生衝突，警兵分多路清場。行動中共有最少49人被捕。今午12時半，有被捕者親友及網民前往葵涌警署，聲援一名昨晚被捕的示威者。他們一行30多人前往葵涌警署，於警署外的鐵欄上貼上標語，包括「釋放被捕義士」，又斥警方「冠上虛假罪名」。

葵涌警署事後拉上鐵閘，並關上大門。警方並在鐵欄上張貼告示，指「葵涌警署報案室現在停止服務，如需報案請往鄰近警署或致電999。」據了解，該名被捕者為社運人士、民間人權陣線前召集人楊政賢。他被捕前，遭警員以電筒猛照，指他涉挑釁警察，混亂間，他報稱被警員「一嘢打埋落個口度」。

警署外的鐵欄上貼上標語，包括「釋放被捕義士」，又斥警方「冠上虛假罪名」。（林振華攝）

警電筒照射：你頭先挑釁我哋

根據親友張貼的被捕人士照片，被捕人士為前民陣召集人楊政賢。據了解，他現時仍在葵涌警署。

香港01記者昨晚於ifc對出天橋直擊他被捕過程。昨晚，警方於IFC對出天橋清場，當時一名身穿印有「Social Worker」字眼上衣男子，要求警方出示委任證，及道出他們所屬的隊伍。防暴警最初答覆，如他退後到某位置，會告訴他有關資料。當該男子退後，再問警方所屬的隊伍時，惟警方不理會，再要求對方離開。雙方爭執期間，楊政賢出現加入理論。警方突向楊政賢稱，「你頭先挑釁我哋」、「你唔好再挑釁警方」、「已經第二次見到你啦」，並且不斷要求楊政賢離開。楊當時向警方稱，「你見唔見到我係到褪緊。」

根據親友張貼的被捕人士照片，被捕人士為前民陣召集人楊政賢。(林振華攝)

民陣前召集人楊政賢被捕經過

楊政賢：我乜都冇做過呀

楊政賢退後期間，一直高舉雙手，而警方不斷用閃光燈照射他，又要求他將口罩取下，楊一度向警方稱，「你個電筒一路係咁閃我，我好暈，行唔到呀。」混亂間楊政賢遭數名警員拉至警方防線後，警方立即以盾牌再築起防線，被拉到盾後的揚政賢，期間他大聲呼叫，「你一嘢打埋落我個口度呀」、「我乜都冇做過呀」。揚政賢被捕後，身穿印有「Social Worker」字眼上衣男子繼續向防暴警查詢他們所屬的隊伍，期間有人叫警員出示委任證，現場有警員指有關要求「無理」而拒絕。及後，該名男子也被警員拘捕。

前民陣召集人楊政賢昨晚於ifc對出天橋被警方拘捕。（香港01記者攝)