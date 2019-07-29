【728集會】警否認以腳踢示威者頭　沒阻消防救護進入示威範圍

728集會過後，西環、上環昨爆發激烈的衝突事件，前TVB記者、現警司劉肇邦今再現身香港警察facebook，在「警察快訊」影片中回應四項事件，包括昨日衝突中示威者使用具傷害性武器；再度澄清速龍小隊警棍上的環狀物是膠索脅；警員並無在昨日示威活動中，以腳踢向示威者頭部；以及澄清沒有要求消防救護人員不可以進入示威範圍。

警方指檢獲弓箭。(香港警察facebook)

「警察快訊」中，劉肇邦指警方要帶出四個訊息。第一，西環、上環一帶發生的嚴重暴力事件，激進示威者針對警察使用致命武器。在昨日驅散過程中，警員在上環文華里檢獲可以射擊的弓箭，一旦射中人，有機會傷害到人。有示威者將附近路邊拆毀的大型路牌及重型雜物，由高處擲向街上警員，掉下來的衝力可毀壞交通燈。有警員被「丫叉」射出的鋼珠、波子射中。有示威者與警方對峙時手持兩米長的自製長矛。警方驅散行動中檢獲的武器包括削尖行山棍、棒球棍，改裝鐵通，可見激進示威者對警員作出的襲擊行為是明顯有針對性及不顧後果。

第二，他又再度就警棍加裝金屬環作澄清，影片中他展示一枝警棍及棍尾的長繩，指警方經了解過後，膠索帶是用於固定繩索。混亂時，繩索鬆脫後，膠索帶便會滑至前方，「並唔存在警員故意係警棍上加裝攻擊性工具。」

第三，警方亦留意到昨晚示威活動中警員制服一名男子後，有指警員以腳踢向他的頭部。警方作出了解後，當時警員為了確認示威者身份，只用手除去其口罩、頭盔，與網上說法有出入。

第四，網上流傳錄音，指示救護車要在警方安全範圍等候，不可以自行穿越示威區一帶，警方澄清沒有要求消防救護人員不可以進入示威範圍，事實上警方會盡力協助所有救護服務，確保傷者可以得到治療。