【逃犯條例】網民發起不合作運動　港鐵觀塘站至調景嶺站服務暫停

元朗白衣人日前進入港鐵元朗站無差別攻擊市民，將軍澳線77名車長發起具名聯署要求港鐵高層承認決策失誤，網傳今天（30日）會有港鐵車長罷工。數十名戴口罩黑衣人在調景嶺站往黃埔方向月台聚集發起不合作運動，進入車箱時半身伸出車門，導致車門無法關閉，往黃埔方向調景嶺站列車超過一個半小時無法開出。 港鐵宣佈列車於調景嶺站車門受阻及有乘客按動緊急掣，觀塘綫觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車。港鐵現正安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站。

數十名戴上口罩青年聚集調景嶺站發起不合作運動。（陳康智攝）

青年進入車箱時半身伸出車門，導致車門無法關閉。（陳康智攝） 網傳今天（30日）會有港鐵車長罷工，暫時港鐵服務維持正常。早上7時50分左右，數十名戴口罩黑衣人在往黃埔方向月台首4卡車門前聚集，進入往黃埔方向車廂時半身伸出車門，導致車門無法關閉。上午7時53分警方接獲報案，數人報案指約20個人阻礙車門關閉，列車無法開出。青年批評到場警員：「（處理）元朗（無差別打人）就要39分鐘，呢邊就咁快！」 有乘客鼓譟責罵發起不合作運動人士，並下車。由於列車無法開出，乘客在車廂內爭執，大叫：「開車都開唔到！」兩名情緒激動市民被警員帶離車廂。該名被指打人的橙衣男士被帶到休息室冷靜情緒。有乘客前往乘搭接駁巴士時，與不合作運動人士發生推撞，說道：「你唔使返工我要返工呀。」上午8時35分調景嶺站消防警鐘響起。地鐵站內市民哮喘不適，在場人士高呼急救員。 被不合作運動阻礙的往黃埔方向調景嶺站列車，超過一個半小時無法開出，直至上午9時15分列車離開調景嶺站。

港鐵觀塘站至調景嶺站服務暫停

港鐵安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站，途經藍田站、油塘站。(鄧栢良攝)

港鐵安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站，途經藍田站、油塘站。（鄧栢良攝） 港鐵表示受多宗列車車門受阻，調景嶺站發生有人按動月台安全掣，和乘客求助事故影響，觀塘綫觀塘站至調景嶺站列車服務暫停，黃埔站至觀塘站列車服務維持四分鐘一班車。 港鐵現正安排免費穿梭巴士行走觀塘站至調景嶺站，途經藍田站、油塘站，乘客可在A出口上車。穿梭巴士站約有數百人排隊。職員提醒黃埔方向乘客列車暫停服務，呼籲他們轉乘穿梭巴士，但仍有市民茫然留在車廂。

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「我覺得政府keep（繼續）住做唔公義，同唔回應市民嘅行為。」第二次參與不合作運動的王先生表示，他今次再次出來參與，希望政府回應民間五大訴求，「好多市民喺唔公平，同唔對等情況下生活！」對於不合作運動影響市民生活，他指每個人有不同方式抗爭。

原本阻礙調景嶺站往黃埔方向列車的人士，上午8時50分左右轉為在調景嶺站往北角方向進行不合作運動，阻礙車門關閉。

早前將軍澳綫77名車長具名聯署，指出在元朗站白衣人無差別攻擊後，在人身安全及公司冷處理的多重壓力下，一眾車長失去執行職務的信心，要求公司回應三項訴求，包括要求公司發出新聞稿，公開承認中央控制中心決策失當並道歉，「清客」非車長一人之責任，減低社會針對車長與前線員工之輿論壓力。聯署信稱將軍澳綫共有91位車長，參與具名聯署的車長佔84.6%。車長發出聯署信後，港鐵車務總監劉天成向員工發短片並與員工會面降溫。