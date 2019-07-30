【大欖車禍】近汀九橋兩巴士相撞77人傷　消防爆上層玻璃拯救

今日（30日）早上八時許，大欖隧道口近汀九橋往九龍方向，發生嚴重車禍，兩輛巴士相撞，一名巴士乘客一度被困，事件中最少77人受傷。多輛救護車到場，消防員到場營救，將爆開後方巴士上層玻璃拯救。警方仍在調查意外原因。現場可見，肇事巴士撞至車頭擋風玻璃碎裂，車頭亦撞至變形。車禍大有大量傷者，他們坐在地面等待救援，救護員為傷者包紮分流。意外中共有77人入院，其中3男2女嚴重，分別留醫廣華醫院、瑪嘉烈醫院及博愛醫院，截至中午12時，仍有36男及29女留醫，其中30男24女情況穩定，其餘6男5女情況未知及有5男2女出院。他們年齡由16至67歲。

城巴撞至嚴重變形。（香港01記者攝）

城巴車頭損毀變形 消防爆上層玻璃拯救

車禍中逾77名乘客受傷，據知有巴士司機一度被困車內，消防員到場營救。據了解，一名巴士乘客一度被困車內。其間，消防員爆開城巴上層玻璃拯救，其間將一名乘客救出。涉事的城巴撞至車頭嚴重損毀，車頭擋風玻璃碎裂及變形。

九巴乘客：有一個女人飛咗出嚟！

前車九巴的鄧小姐乘客表示，當時她坐在巴士上層位置，其間她已入睡，突然後方的城巴猛撞九巴，「一下嘭，之後有好多濃煙！有一個女人（走廊）飛咗出嚟，有人連眼鏡都飛咗出嚟。」她指出，肇事的城巴乘客相對嚴重，事發時兩車相撞約三次。鄧小姐與同行的李小姐指，她們沒有大礙，只是背部及頸部撞傷，不過吸入大量濃煙。

乘客吳小姐：有乘客受傷倒地、流血

「當時車上都好混亂，企位都爆晒！」乘客莊先生表示，事發時他在巴士上睡覺，之後醒來已發生車禍。事發時他被拋前，鼻子撞到車廂扶手位，手部亦有擦傷。乘客吳小姐表示，事發時感到巴士撞了兩次，車禍後見到有不少乘客倒地及受傷流血。今日早上11時許，運輸及房屋局局長陳帆到瑪嘉烈醫院傷者。

城巴：涉事車長駕駛967號線多年

城巴發言人指，今日上午約8時19分，一輛由天水圍開往金鐘方向的城巴967號線巴士，駛至大欖隧道口近汀九橋往九龍方向時，與前方一輛巴士發生交通意外。意外中城巴車長及多名巴士乘客受傷。至於涉事車長於1990年11月入職，駕駛967號線多年，去年9月通過週年體檢。車長對上一次例假休息為7月28日。

該名車長昨日上午7時11分上班，下午7時43分下班(特別更)。而今日上午7時11分上班，事發時駕駛第一個單程。至7時42分由天水圍開往金鐘。意外中的巴士車型為亞歷山大丹尼士 E500 12.8 米雙層巴士，車齡為三年多，最近於7月11日通過檢驗。城巴對此交通意外中的傷者致以慰問，已派員到醫院了解傷者情況，並已即時設立保險公司熱線。

九巴：九巴正派員慰問

九巴發言人指，早上八時許，一輛由天恩邨開往觀塘碼頭的69C線巴士，駛至大欖隧道荃灣出口時，被尾隨的一輛巴士碰撞，九巴車長及多名乘客受傷，送往多間醫院救治，九巴正派員慰問；而運輸處於早上8時49分宣佈，因較早前交通事故，屯門公路往九龍方向的交通繁忙。 現時在屯門公路往九龍方向的車龍龍尾已到元朗公路近唐人新村。