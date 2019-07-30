【水炮車】直擊水炮車掛「路試」牌現身青山公路　警電單車護航

警方斥資1,660萬購買的三輛平治「水炮車」，在逃犯條例修訂紛爭下進行路面測試。（郭倩雯攝）

警方斥資1,660萬元購買三輛「水炮車」，反對《逃犯條例》修訂示威不斷，警方今日在青山公路為水炮車進行路試，由一輛衝鋒車及一輛警方電單車護航。水炮車下午1時35分出發，沿青山公路駛往粉嶺公路，途經古洞、新田，最後在錦繡花園附近折返粉嶺機動部隊基地，歷時65分鐘。警方於7月20日的記者會上曾表示，水炮車在短期內仍在訓練，至於何時會使用「水炮車」、會否使用顏色液體等則屬戰術部署，不會回應。



有報道引述消息指水炮車最快8月可出動驅散示威者。據保安局向立法會提交的文件，警方於今年3月完成草擬有關車輛的操作指引，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。