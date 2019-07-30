【港鐵不合作運動】銀髮族望港人忍讓　乘客：佢哋幫我哋搵緊尊嚴

今早有網民於港鐵觀塘綫、港島綫發起不合作運動，令港鐵服務一度受阻。上班時間港鐵服務受阻，難免會引來部分乘客的不滿，但現場所見，亦有不少乘客支持不合作運動。有參與不合作運動的人士稱，之前的不合作運動中，較常聽到乘客指責阻礙上班，但今日反對的聲音明顯少了。

今早有網民於港鐵觀塘綫、港島綫發起不合作運動，令港鐵服務一度受阻。(陳康智攝)

受不合作運動影響的車站月台聚滿等候上車的乘客，大部分表現平靜等候，惟有少部分人士不滿鼓譟，不時以粗口責罵在場參與不合作運動的人。北角站內，一名身穿紅色背心的伯伯不斷用粗口責罵人，又用手推記者相機，有男子好心拉開欲動手的伯伯，反遭紅衣伯伯一掌推開，最後伯伯被警方帶往一旁調查。

紅衣伯伯不滿不合作運動影響地鐵服務，但亦有滿頭白髮的伯伯支持年輕人發起不合作運動，他向在場受影響的乘客稱，年輕人不是在搞事，是在為港人爭取權益，希望受影響的人可以忍讓，「大家要諗清楚，今日你哋雖然係唔方便一刻，但係將來我哋就係一個幸福社會嘅香港。」

相比起動手推撞的場面，月台上更多的是支持者與不支持者之間對不合作運動的高聲討論。今早調景嶺站月台上人山人海，嘈雜的空間，傳來一名中年男子一句「人哋有尊嚴去搵食，係度阻住人哋」，此時，一名年約30餘歲身穿粉紅色衣服的男子反駁，「咩叫阻住人哋？細路係前面幫你擋子彈，你依家係到夾兩下，就係度吵？」於是中年男子回問那裡有子彈，粉色衫男子稱上環有子彈，「警方都公佈咗啦，百幾發呀。」

雙方於是再起爭執，中年男再次講，「人哋有尊嚴去搵食，係到阻住人哋」，此時，粉色衫男子怒吼，「啲細路係到幫我哋搵緊啲尊嚴呀，你啲尊嚴係邊呀？你依家做緊奴隸，你依家揼緊你啲尊嚴呀。」該番說話，得到在場並他乘客鼓掌認同。

不合作運動或多或少會對市民生活帶來不便，參與者王先生指，其實害怕市民反感，但過去兩個月，高官只是站在警方後，試圖用武力令港人屈服，所以他們逼不得已走到這步，「返唔到轉頭，唔可以放棄過去兩個月嘅努力。」

有乘客嘗試向其他乘客解釋年輕人發起不合作運動的目的。（陳康智攝）

事實上，月台上不少等候的乘客當發現身邊有人不滿時，便嘗試向對方解釋年輕人發起不合作運動的目的。今早有參與不合作運動的示威者小爾指，之前的不合作運動中，較常聽到乘客指責阻礙上班，但今日反對的聲音明顯少了，而且會對他們說「加油」，小爾對此感到很感動。

小爾表示，對香港的前景不樂觀，但由於自己生於斯，長於斯，想盡能力去守護香港。希望不合作運動的目的是得到政府回應訴求，不要再逃避。