【728集會】警方清場拘49人　44人將被控以暴動罪

反修訂《逃犯條例》運動持續，警民衝突越演越烈，本周日（28日）民間發起遮打花園集會，演變成西環至銅鑼灣一帶遊行，晚上警方在西環至中環一帶清場，與示威者爆發衝突，49人被捕。據了解，律政司今日跟警方開會後，決定落案起訴45人，其中44人控以暴動罪，另外一人控以藏有攻擊性武器。據悉，部分被捕人士有律師協助，但律師至今也未接獲有關消息。

據了解，警方在拘捕49人後，曾帶同部分被捕者到家中搜屋。被捕人士當中，有大學生、有資深社運人士、有一人報稱是機師，年約30歲。

+ 5 + 4 + 3

6.12當日，警方同樣以暴動罪名拘捕了五人，但至今未有落案。但728集會，拘捕49人的第二日，即決定對當中44人控以暴動罪。消息指，今次快速作檢控，因考慮到示威者的暴力程度及728的衝突，49人都是在衝突現場被拘捕，證據較充份。但612的衝突，因現場環境較大，而且當日的對峙，時間較長，也非所有被捕人都在現場拘捕，因此，在核實證據時，需要較多的時間。

周日民間「全城追究上環開槍大遊行」，惟遊行遭到警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。但及至下午3時許，部分示威者走出馬路，分別前往銅鑼灣及西環中聯辦，並設下路障防線。晚上近7時，警方率先於干諾道西及德輔道中發放催淚彈，其後密集式發射催淚彈，向中環方向清場，有示威者擲物等還擊。