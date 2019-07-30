【元朗遊行】鍾健平自簽擔保離開大埔警署　不評論入罪機會率

「光復元朗」遊行申請人鍾健平被警方拘捕，他於今日晚上8時許獲准以1000元自簽擔保離開大埔警署，將於8月29日返大埔警署報到。他表示，前日警方以涉嫌煽惑非法集結罪作出拘捕，其後以組織非法集會罪名保釋外出，新界北重案組正跟進其案件。

鍾表示，在被捕扣查期間，未有受到警方暴力及不人道對待，只是自己在上落警車時觸發舊患入院治理。他首先感謝所有救護人員為他提供專業意見；其次他簽保後看到很多新聞，得悉傳媒在周日受到警方以過期催淚彈攻擊及周六在元朗遭惡意對待，他多謝傳媒刻苦工作。他相信專業的醫護人員及傳媒的工作在香港社會受到肯定。

鍾重申，香港人只要求警方秉公辦理案件，不畏懼不偏頗，不為政權服務，尤甚不為北京政權服務。廉政公署已主動為元朗襲擊事件展開調查，他相信廉署調查後可水落石出，亦因此政府需就反修例成立獨立調查委員會，並為元朗襲擊成立獨立調查委員會，相信此聲音不會被蓋過。

鍾在可「踢保」前一小時保釋外出，他指警方原在昨晚8時稱可保釋，當時他已準備保釋，但及至9時突然不准保釋，令他及律師感到愕然。及至今早10時，警方再提保釋，他與律師商討後，決定接受律師意見保釋，以免「踢保」後，警方隨時又作拘捕行動及扣查48小時，出現循環，正如香港現時的問題不斷「滾雪球」，「大家希望解決問題，而唔係解決提出問題嘅人」。

鍾強調沒說過「一個人行動」，而是「一個人周圍行街」，他居住元朗，但不能在元朗自由活動，他上訴失敗後公開問林鄭是否宵禁或封城，但政府未有回答。警方指集會非法，但張建宗稱希望集合和平理性，令市民混亂。他希望警方解釋他在居住的地區「落街行」，而又無警界線，他如何組織非法集會。

他不評論入罪機會率。他強調自己「喺陽光下做嘅，喺陽光底下嘅人」，但警方先後指他「參加」、「煽惑」及「組織」，說法「跳嚟跳去」，但「公道自在人心，好人有好報」。

鍾健平保釋期間，發現載有手機、私人財物及一些文件的證物袋曾被打開。他稱現時不便透露。