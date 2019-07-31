【728集會】兩少年疑被帶返天水圍警署　逾千人包圍警署聲援

過去近兩個月來連番衝突，令警民關係處於水深火熱中。昨晚（30日）警方極速落案控告728西環衝突中45名被捕人士，當中44人更被控以暴動罪，令逾千人包圍葵涌警署聲援，一度有警員舉槍示警。與此同時，天水圍「連儂牆」及天水圍警署同樣出事，大批市民圍堵天水圍警署，該署亦落閘關門。

消息指，事源於晚上9時許，數名青少年於天水圍天秀球場附近的「連儂牆」協助清理垃圾期間，遭一名中年男子拍照及指罵，對方更聲稱被襲擊，事後大批手持盾牌的警員接報到場，多名市民聞訊後趕抵聲援，雙方一度理論及對峙。

據了解，事件中兩名17歲及16歲少年被帶返天水圍警署，另外有一名26歲男子需要送往天水圍醫院治理，未有下文。數百人隨之而包圍警署及對開警車，不斷高呼「放人！放人！」該署亦落閘。至今日（30日）凌晨約1時，聚集民眾愈來愈多，最少逾千人到場包圍警署前、後門，群情洶湧。

及至凌晨零時左右，一名身穿白衫警服男子，其肩章為「三粒花」（職級為總督察），步出天水圍警署門外與示威者理論，期間疑因出示委任證問題發生口角，該名懷疑總督察舉起中指，向在場人士「示意」。消息指，該名懷疑總督察，為天水圍分區助理指揮官麥子強。

民主黨立法會議員鄺俊宇的助手亦有到場了解事件，他指警方表示會為涉案少年落口供，現正安排律師到場協助。警方則證實，於晚上9時48分接獲報案，表示天悅隧道一帶有多人聚集，案件暫列「刑事毀壞」處理，但暫未有案件詳情。

及至凌晨1時許，現場仍有約千人聚集在警署門外。一名配戴委任證、胸前掛有名牌的警署警長，以客氣的態度向在場人士解釋，「兩個小朋友在家長、社工陪同下處理手續，一旦完成即會離開。」但至於在天水圍醫院就醫的男子，警署警長則表示正在了解中。大約凌晨1時45分，該兩名少年由家長及社工陪同下離開警署。

事發時有警員在天秀球場處理事件。（網上影片截圖）

事發時有警員在天秀球場處理事件，大批市民趕抵聲援兩名少年。（網上影片截圖）