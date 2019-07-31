【風球韋帕・天氣直擊】八號風球懸掛　長沙灣斷天秤百佳排長龍

下午1時40分，天文台宣布，八號強風信號現正生效。預料本港平均風速每小時63公里或以上。 早上約9時45分，天文台預測，颱風韋帕今日稍後時間將於香港西南300公里左右掠過，並會於中午至下午2時考慮改發八號烈風或暴風信號。教育局宣布，所有學校今日停課。 中午12時，熱帶風暴韋帕集結在香港以南約370公里，即在北緯19.0度，東經113.7度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

尖沙咀天星碼頭雨勢頗大。（陳蕾蕾攝）

下午1時40分，天文台宣布，八號強風信號現正生效。預料本港平均風速每小時63公里或以上。中午12時，熱帶風暴韋帕集結在香港以南約370公里，即在北緯19.0度，東經113.7度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

早上約9時45分，天文台預料熱帶風暴「韋帕」，於下午風力會有所增強，天文台會在中午至下午二時考慮改發八號烈風或暴風信號。教育局宣佈，所有學校今日停課。

早上10時許，有工作人員於葵涌廣場地下玻璃門貼上膠紙，預防韋帕襲港。

上午11時許，風暴來襲之前，葵涌一帶超級市場收銀大排長龍，有市民趕在8號風球前囤積食糧，現場所見，超級市場內物品充裕。

中午12時許，尖沙咀天星碼頭雨勢頗大，遊人紛紛急腳往室內地方避雨。碼頭一帶有商鋪在玻璃門上用膠紙貼米字。而「天星維港遊」售票處張貼告示稱，受颱風影響及海面情況惡劣，天星維港遊暫停服務。而天星小輪現時服務如常，惟職員指，根據以往經驗，掛八號風球後的一個小時會如常服務，一小時後便會停止服務。

有工作人員於葵涌廣場地下玻璃門貼上膠紙，預防韋帕襲港。（王佩殷攝）

天星維港遊暫停服務。(陳蕾蕾攝)

長沙灣一個地盤，天秤被強風吹至移位，其後斷了，在半空吊吊揈。（陳蕾蕾攝） 風暴來襲前，今早有地盤天秤被強風吹至移位。今日早上10時半，李鄭屋青山道58號一地盤天秤被強風吹至移位，部分斷了掛在半空中，一名女子一度被困，由消防救出，她左賻受傷，清醒送到明愛醫院治理。

何小姐前往超市補給，特地多買一些罐頭食品以備不時之需。（王佩殷攝） 街坊何小姐指，家中沒有做特別防風措施，認為「個風好耐都未打到」，未有擔心今次的颱風會造成影響，不過何小姐仍在早上前往超市補給，特地多買一些罐頭食品以備不時之需。

+ 8 + 7 + 6

位於南海北部的熱帶低氣壓，在早上7時已增強為熱帶風暴。（天文台網頁）

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶風暴今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。除非該熱帶風暴採取較偏北路徑移動，今早改發八號烈風或暴風信號的機會不大。

隨著該熱帶風暴靠近廣東西部沿岸，預料日間本港風力及雨勢將有所增強。海面亦會有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時61、57及49公里，最高陣風分別為每小時67、76及56公里。

早上7時，天文台錄得氣溫26.1度，相對濕度百分之90；預測今日最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。

天氣概況：吹強風程度東至東北風，離岸及高地間中吹烈風，稍後轉吹東南風。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度，海有大浪及湧浪。

天文台展望：未來一兩日仍有狂風大驟雨及雷暴，風浪頗大；隨著該熱帶氣旋遠離，周末期間廣東沿岸驟雨減少。