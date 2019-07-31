【珍惜生命】天星碼頭男子鐵鏈纏頸　掛「救救香港人」標語圖自殺

今（31日）早上8時許，一名男子報案指，自己於尖沙咀天星碼頭企圖跳海。警員接報到場，發現一名身穿藍衫的男子危坐碼頭欄杆，有四個鐵馬將自己分隔開，並用鐵鏈纏頸，情緒不穩。他又於鐵馬前擺放六張白紙，上面分別寫有「救救香港人」、「罷工」、「強烈要求獨立調查委員會」及「救救香港警察」等字句。談判專家亦到場游說事主，並有救護員及消防有蛙人戒備。至10時13分，男子已回到安全位置。

吳小姐與同事製作紙牌，希望事主可看到她們的訊息。（陳蕾蕾攝）

市民到場勸阻

現場消息指，於警方封鎖線外，有20至30名市民在場一同游說事主返回安全位置，其間有市民眼泛淚光，手持「手足，求求你！」、「一個都不能少！」、「我地（哋）需要你！」的字句勸說事主，有部分途經的市民都有留一同舉起勸說字句，又為他遞水，其後男子返回安全位置時亦高叫「唔想香港咁」。

打工仔印紙牌勸說事主：唔希望又冇左條生命

於星光行上班的吳小姐表示，今早上班途中時見到男子危坐，於是與五名同事到場欲幫忙「大家都唔想咁樣又冇左條生命，即刻好倉促咁print嘢。」並指製作簡陋的紙牌，希望對方可看到她們的訊息，「唔希望又冇左條生命，要留多啲人堅持！」她續指，趁老闆未上班一班同事下來幫忙，但相信即使老闆上班後亦會支持他們，「大家都係香港人」。她續指，若要市民以「死諫」逼使政府回應，情況已非常極端，但希望民眾以其他方式，例如「三罷」去逼使政府回應訴求，又表示自己會支持「三罷」行動。