【728集會】被告暴動44人是誰？　青年導演屢獲獎　情侶周末結婚

728遮打花園集會，入夜演變成西環衝突，當晚49人被警方拘捕，44人被控暴動罪，年齡介乎16至41歲，今日提堂。被告中有多名為學生，另有飛機師、教師、護士等職業。一對情侶將於四天後結婚，如今雙雙被控暴動罪；一名浸大應屆畢業生執導演筒，拍攝短片屢獲殊榮，如今或面對官非。 前民陣召集人楊政賢於衝突當晚涉嫌阻差辦公被捕，目前正保釋候查。他憶述在警署內4被捕人士一同唱歌，其後得悉被控暴動罪時有人哭泣，他感痛心：「政府係用緊青年嘅鮮血，用緊佢哋（被捕人士）嘅自由，去換取佢哋（政府）嘅權力、佢哋（政府）嘅利益！」

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28男16女被控暴動罪

周日（28日）晚上於西環至中環一帶清場時爆發衝突，警方拘捕49人，並正式控告當中45人，其中28男16女被控暴動罪，包括30歲姓廖飛機師、28歲姓陳護士、24歲姓布教師、21歲姓陳及31歲姓楊廚師等。

30歲國泰機師被起底 將結婚情侶同被控暴動

30歲姓廖機師為國泰機師，被指控於上環干諾道中及文華里交界附近與其他人參與暴動。他被起底並在香港及內地社交平台被轉載。另外，38歲姓湯男子及41歲姓杜女子，被指在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，其代表律師透露，他們為情侶，共同經營健身室生意，將於下周日（8月4日）結婚。

被告姓湯男子（右）及姓杜女子下周日結婚。（羅國輝攝）

16歲及17歲學生被控 浸大應屆畢業生執導演筒屢獲佳績

被控暴動罪中有多名學生，包括兩名未成年16歲姓李女生及17歲姓何男生。一名22歲姓羅女子及23歲姓蔡女子為浸會大學應屆畢業生，她們被指在德輔道西近皇后街一帶與其他人參與暴動。蔡女前年曾執導短片參與本地比賽獲獎，去年再拍攝同性戀題材短片，獲選參加電影節。

23歲姓蔡女子多次執導拍攝短片獲得佳績。（羅國輝攝）

前民陣召集人保釋候查 指被捕者得悉被控暴動哭泣

前民陣召集人楊政賢7月28日被警方以「阻差辦公」罪名拘捕，現時獲保釋候查。當日楊在ifc天橋外，被數名警員拉入盾陣中，甚至用拳頭制服被捕人士，楊政賢斥警方濫用警力，強烈要求成立獨立調查委員會。

楊政賢稱，被捕時電話被警方沒收，但警方未有應他要求將電話放入證物袋，當楊要求見值日官時，有警員用電筒直射其眼睛，又用言語恐嚇他。楊政賢指，被捕時40多人被困在有如「蒸籠的停車場」內24小時未能休息。楊表示，警方是在懲罰示威者。

楊政賢於IFC外天橋被警方以閃光燈照射面部，其後以涉阻差辦工被捕。（資料圖片）

對青年人被控暴動感痛心

楊政賢憶述，在警署內40多名被捕人士在唱歌，傾保釋後要吃什麼，惟一個個被捕人士被叫出去後，回來告知被控暴動罪，當時12個囚房中，有人哭泣、有人不知所措。

對於有44人被控暴動罪，楊政賢感到痛心，他哽咽稱，雖然只是和當晚被捕人士相處了數十小時，「佢哋先十幾二十歲咋，點解要用暴動罪去嘗試逼害佢哋？2014年係咁樣，2016年係咁樣，𠵱家2019年啦，政府係用緊青年嘅鮮血，用緊佢哋（被捕人士）嘅自由，去換取佢哋（政府）嘅權力、佢哋（政府）嘅利益！」楊政賢稱，港人是在爭取自由及自主，不是暴徒，「佢哋真係唔係暴徒，係一班有理想嘅青年。」

楊政賢現年28歲，2014年畢業於香港中文大學政治與行政學系，其後又取得香港大學人權法碩士學位，曾任中大學學生會會長、學聯副秘書長及民陣召集人，2014年佔領運動時曾被拘捕，翌年無條件釋放。

兒子涉阻差辦公被捕 滔哥：警方瘋狂大拘捕

當晚與楊政賢一同在天橋上被拘捕的青年，原來是前深水埗區區議員、退休社工梁錦滔（滔哥）之子。62歲的滔哥亦是反修例絕食行動參與者之一，他昨日在fb透露其子僅在天橋上與警察爭論，要求他們不要進入IFC，並無衝突，亦無戴頭盔、口罩及眼罩，但仍遭警以涉阻差辦公拘捕。滔哥指兒子行為絕對「和理非」，但警方亦不容忍，質疑警方已進入瘋狂大拘捕狀態，希望嚇怕示威者。

滔哥表示，面對新的形勢，希望示威者改變策略，不要硬碰作無謂犧牲，「保持冷靜，以柔制剛，持續抗爭，勝利離我們不遠」。