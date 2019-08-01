【風球韋帕】籃球場暴雨下水浸　區議員笑言：利安終於有泳池

利安籃球場在大雨下變成「泳池」。(賴南秋攝)

颳風韋帕昨日（7月31日）吹襲本港，八號風球懸掛10小時，強風之餘亦帶來暴雨。天文台昨晚8時，發出紅色暴雨警告，隨後在9時30分取消紅雨。在該時段內，沙田區錄得29至38毫米雨量，相當大雨。

暴雨過後，本港有部份地區發生水浸，其中馬鞍山利安邨，籃球場水浸有如水塘。記者到場了解，發現其水深達腳眼，初步懷疑，有雜物令去水渠淤塞。沙田區議會利安選區議員麥潤培亦有到場視察，記者凌晨4時離開現場時，水浸仍未有退卻迹象。

麥在facebook群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」貼出多張球場水浸圖片，並留字笑言：「深宵接獲市民反映指籃球場大水浸！利安終於有個泳池了！啲水真係好清（啲草塞住左個排水渠，冇法呀！）我曾嘗試通一通，但唔識通。」有網民提醒麥：「要開蓋又要有工具，唔好搞啦！」「 麥仔，真心講，好心買對水鞋，同帶返頭盔，安全重要呀！」亦有網民笑言：「有冇魚釣？」「要求麥仔爭取救生員當值」。