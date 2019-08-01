【風球韋帕】機場天氣惡劣　多班抵港航機需轉降其他機場

熱帶風暴韋帕雖逐漸遠離香港，並在海南島登陸，但本港依然普遍受強風影響。天文台指，離岸海域及高地初時間中吹烈風，三號強風信號將會在早上維持，黃色暴雨信號生效。據飛行路線圖，惡劣天氣下，最少5班由外地抵港的航班在香港國際機場嘗試降落時，均不成功需要復飛，部份航班嘗試再次著陸仍未能成功，需轉飛到其他地方的機場。上午近8時半，機管局表示所有航班回復正常。

港龍航空由加德滿都返港客機亦需轉飛其他機場。(Flightradar24圖片)

天文台指，離岸海域及高地初時間中吹烈風，三號強風信號將會在早上維持。此外黃色暴雨信號亦已生效。機場天氣亦頗為惡劣，由早上7時起，最少有5班由外地抵港的航班，在香港國際機場嘗試降落時，均不成功需要復飛，有部份航班嘗試兩次著陸仍未能成功，最後需轉飛到其他地方的機場。包括國泰航空CX881，由洛杉磯返回香港的航班，在兩次復飛後，轉飛到台灣高雄國際機場；而國泰航空CX318由巴塞隆拿返港的班機，亦在兩次復飛後轉降高雄。至於國泰CX463，由台北返港的客機，則在香港復飛後返回台北。

香港時間早上7時40分，天文台發出的的機場特殊天氣報告顯示，機場吹東風31海里/小時，陣風達 43海里/小時，有驟雨、能見度僅3500米。而上述航空當時使用的07L跑道，跑道視程更只有1200米。

上午近8時半，機管局表示所有航班回復正常。