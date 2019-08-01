【女司機襲警】撞車涉不顧而去　途中撞閘揭發　女司機襲警被捕

一名女司機今午駕車在深水埗聚魚街懷疑與一輛食環署車輛相撞後不顧而去，稍後涉事私家車被發現在海壇街失控鏟上行人路，硬撼地舖鐵閘，車頭嚴重損毀。警員接報到場向女司機做「吹波仔」測試，惟「吹極都吹唔到」，當警員表示要將她帶署調查時，女司機疑出手掌摑警員，終以涉嫌襲警被捕，事件中，有兩名警員報稱受傷，需送院檢查。

今日下午2時12分，一名姓黃女子駕駛一輛黑色豐田私家車，途經深水埗聚魚道時，疑與一輛食環署車輛相撞後不顧而去，食環署車輛停車報案，警方到場了解後，通電找尋涉事私家車協助調查。約3分鐘後，涉事私家車被發現在附近海澶壇失事撞向鐵閘，警員到場調查，肇事女司機聲稱在駛往海壇街欲維修車輛期間，在泊車時不慎失控撞衝上行人路，並撞毀旁邊一間吉舖的鐵閘，鐵閘被撞至凹陷，毗鄰舖頭的木櫃及展示牌亦被撞爛，涉事車輛的頭嚴重損毀。其後警員發現該車早前涉及一宗車禍。

警員向女司機進行酒精呼氣測試，惟女司機疑因「吹極都吹唔到」，警員向女司機告知有需要帶返警署助查，雙方因而發生爭執，其間女司機涉嫌與警員發生推撞及出手掌摑兩名警員，兩名警員報稱被襲受傷送院，該名女司機則以涉嫌襲警被捕，涉事車輛稍後由拖車拖走。