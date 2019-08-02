【逃犯條例】52部門聯署質疑政府打壓　EO：高層正跟進請假人數

反修訂《逃犯修例》運動持續，近日多個政府部門公務員發出聯署聲明表態，並有公務員準備於今日（8月2日）發起「公僕仝人，與民同行」的集會。昨日政府發言人發出嚴正聲明，公務員事務局局長羅智光亦向公務員發信，指特區政府絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為。 有公務員回應稱要「捍衛基本法，捍衛自己的權利」，在公餘時間表示個人政治立場絕無違反《公務員守則》，並受《基本法》保障，質疑政府發聲明打壓公務員公民權利。

公務員回應政府聲明。

「一群來自52個部門的"休班"公務員」對政府聲明深表遺憾，表示根據《基本法》第二十七條，公務員與一般香港市民均享有集會和罷工的權利和自由；《公務員守則》第3.7節，公務員須在「履行公職時」保持政治中立；第3.8節訂明「公務員以私人身分加入政黨或參與政黨活動時，必須遵守當時適用於公務員隊伍的相關規例、規則和指引」。他們指，即在公餘時間表達個人政治立場、參與集會和罷工絕無違反《公務員守則》，同時受《基本法》保障。

他們質疑政府聲明有打壓《基本法》列明之公民權利之嫌，嚴正要求政府必須尊重並嚴格遵守《基本法》及立即停止一切令所以公務員恐慌之言論。

參與聯署的行政主任（EO）陳先生表示，羅智光向公務員發信內容屬意料之內。他指目前多個部門高層正跟進公務員於下周一（5日）請病假及事假人數，擔心部分部門運作受阻會直接影響市民，例如稅務局。

陳指，周五將有為數不少的公務員出席集會，有消息指將有退休知名高官出席。政府擔心公務員集會若人多，加上周末的地區宣傳，能為下周一全港大罷工造勢，屆時成功癱瘓香港。因此，政府聲明態度強硬，稱會「嚴肅跟進」，以拉攏或嚇退游離派，藉此減少集會及罷工人數。

陳對政府做法感失望，「政府的做法愚蠢，對士氣低落的團隊發出措辭強硬，近乎威嚇的聲明，只會和公務員愈走愈遠」，目前公務員士氣低落，更有人打算離職，政府態度進一步打擊士氣。但他不擔心政府成功「秋後算帳」，因為病假及事假理由難證真偽。

陳又指，如公務員總工會正式啟動罷工機制，相信政府或會對參與罷工人士進行口頭警告，但公務員團體現時已尋求法律支援，以防秋後算帳事件發生。