【逃犯條例】馬鞍山警署遭示威者包圍　防暴警湧出馬路清場

【凌晨3時更新】大批身穿防暴裝備警員，趕到馬鞍山警署對開的馬鞍山路，與示威者對峙。期間警方發出警告，要求示威者立刻離開，放低手上武器，否則會使用武力驅散並拘捕示威者。持盾警察向前推進，驅趕示威者。

凌晨3時05分，有警員以胡椒噴霧指向身處路邊的記者，有示威者向警方拋擲雜物。至3時10分，大批持棍警跑向示威者作出驅散。

凌晨3時20分，警方一路推進，與群眾一同穿過鞍祿街公園再推至西沙路，示威者在對開馬路四散，警員亦在公園外的單車徑停止推進。

凌晨3時27分，警方向記者表示，現場正進行掃蕩，要求記者後退及離開現場，大叫：「記者一直向後退!」現場記者與防暴盾最少相距10米。惟警員前進速度不一，忽走忽停，警員突然加速時，雙方僅餘一個身位距離。警員隨後補上一句「記者小心自己安全」；另一警員則用強光電筒照向記者鏡頭。

凌晨3時半，警員在公園停下，向在公園內人士作搜查；此外，警員在附近馬路設路障查車。有附近屋苑的街坊聽到樓下有噪音，紛紛從窗外探頭外望了解情況。

凌晨3時35分，一名年約50餘歲新港城男居民，擬前往馬鞍山路乘車上班，卻被大批防暴警阻止，雙方一度發生爭執，惟警方寸步不讓，最後居民只好繞路而行。

凌晨3時45分，警方在馬鞍山警署附近一個垃圾桶，發現多件被起出的地磚。

凌晨3時50分，部份警員乘坐衝鋒車離開馬鞍山警署對開現場。

有示威者掹起鐵閘，與警方隔著玻璃門對峙。(羅君豪攝)

警方在火炭拘捕7男1女。消息稱，其中一人為前「香港民族黨」召集人陳浩天。律師伍展邦確認，陳浩天於火炭被帶走。較早前包圍沙田警署的人士，得悉被捕者身處馬鞍山警署，隨即拉大隊轉往馬鞍山警署。

及至今日(8月2日)凌晨2時許，馬鞍山警署正門已落大閘。部份在場人士強行掹起鐵閘，露出玻璃門，可見大批身穿防暴裝的警員，站在警署內的玻璃門後，手持盾牌。部份人士則用長雨傘打玻璃門，又用警署外的鐵馬做路障，封住警署大門。至凌晨2時半，警署外有多達數百人聚集，群情相當激動，不停大叫：「放人呀!」，亦有人用噴漆在警閘門噴字。

警署內的警員，與在場示威者，隔著玻璃門互相用電筒爆閃。

大批人士聚集在馬鞍山警署外。(羅君豪攝)