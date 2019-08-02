【逃犯條例】警被網上起底資料用作借錢　三人被捕包括室內設計師

警方就網上起底案展開拘捕行動，網絡安全及科技罪案調查科會見傳媒指過去三日拘捕三名人士，他們涉嫌煽惑他人作出公眾妨擾罪及欺詐罪，年齡介乎26至39歲，行為包括在不同社交媒體發佈激進言論，煽惑他人製造爆炸品、汽油彈，以及利用被起底的警員資料申請借貸。 警方昨日（8月1日）公佈，自6月9日起，有超過1,200名警員及其家屬的個人資料於網上被披露，警方指行為有可能違反私隱條例。

網絡安全及科技罪案調查科表示，過去三日拘捕三名人士，其中兩人涉嫌煽惑他人作出公眾妨擾罪，在不同社交媒體發佈激進言論，包括煽惑他人起底、製造爆炸品例如汽油彈、煽動圍堵建築物、攻擊某人士，或發佈恐嚇性言論。另外一名被捕人士，涉用不法方法，以警員的個人資料，去申請貸款及其他服務，他涉嫌欺詐罪被捕。被捕人士年齡介乎26至39歲，職業為室內設計、客戶服務經理等。警方在行動中檢獲兩部電腦、五部電話，行動仍然進行中，不排除更多人被捕。

警方表示收到警員舉報，加上在社交媒體觀察破獲案件，並將案件轉介私隱專員公署。他指出被捕人利用起底資料借錢，雖然「見唔到係成功，但有申請。」他強調，網絡世界非無法可依，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。