【逃犯條例】警檢氣槍、乒乓波煙霧彈　稱示威者武器提升後果嚴重

昨晚警方分別於天水圍及火炭搗破爆炸品及一個懷疑反修例人士的「物資倉」，拘捕12人，包括包括前「香港民族黨」召集人陳浩天。下午3時許，陳浩天由警員押回水泉澳邨住所搜證。 另外，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及署理沙田警區副指揮官陳昕，今午就天水圍及沙田的拘捕行動見記者，李桂華指，相信案件與最近暴力示威有關聯。他又指，警方於示威中檢獲仿製槍械，稱最近示威者所用的的武力有所提升。

陳浩天由警員押回水泉澳邨搜證。（陳諾希攝） 今日下午3時15分左右，約十名警員押解陳浩天及另一名被捕人士到水泉澳邨清泉樓搜證。陳浩天戴上手扣及腰鏈，下車前一度舉起V字勝利手勢，下車後高呼「白色恐怖」。押送陳浩天的警員備有頭盔，部分手持圓盾。居民可進出大廈，惟5名警員駐守大門。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，昨晚警方搗破分別於天水圍及火炭搗破兩個「武器庫」，懷疑與最近一連串的示威衝擊有關。

李桂華稱，昨午突擊搜查天水圍天瑞邨瑞滿樓一單位，於單位內搜獲30枚已製成煙霧彈、一批半製成煙霧彈、製造爆炸品原材料「硝酸鉀」及製造爆炸品的工具，及50萬現金，事件中有3名男女涉「無牌藏有爆炸品」被捕。

警檢獲由乒乓球製成的煙霧彈

李桂華透露，事件中檢獲的煙霧彈分兩種，一種是由紙筒製成的煙霧彈，另一種是由乒乓波製成的煙霧彈，李桂華稱，煙霧彈製成品與以往警員在示威衝突中被襲擊的一樣，因此相信與近期示威遊行有關。李桂華指，案件仍在進行中，不排除更多人被捕。至於煙霧彈的殺傷力，李桂華表示，要待化驗結果始知，但炸彈處理課人員指，檢獲的煙霧彈可以釋放大量煙、及可稱之為爆炸品。

火炭檢獲汽油彈、弓、箭等

署理沙田警區副指揮官陳昕指，昨晚9時許，在火炭處理一宗爆竊案時，搗破一個懷疑反修例人士的「物資倉」，當中檢獲鎂粉、弓、箭、鋼珠等，及1個已製成的汽油彈。李桂華表示，汽油彈內添加了其他物品，相信其爆炸力大及殺傷力大。陳昕稱，而過往的示衝擊中亦發現鋼珠、弓、箭等，而發現的弓是真的可以射箭，有一定殺傷力，若真的在衝掣中使用，射中人體足以致命，後果可以好嚴重。

元朗衝擊發現仿製槍械

李桂華指，上述兩宗案件相信與暴力示威人士有關聯，因最近有人於示威中用汽油彈、鐵球珠、弓等，因此合理懷疑與遊行有關。他續指，以往的示威遊行中，示威者會使用水樽、或於現場掘磚作為武器，但近日警方發現有人用汽油彈、鐵球珠、弓、仿製槍械等。

李桂華稱，相信武器提升與網上鼓吹言論有關係，他舉例早前有人於網上張貼了仿製槍械有關的相片，於7月27日的元朗衝擊中，便拘捕一名人士涉藏有仿製槍械，該仿製槍械為氣槍。李桂華表示，由於現場不能分辨是真槍亦或假槍，若人使用，後果可相當嚴重，「呢個係一個好危險嘅徵兆，因為係一個咁混亂、複雜嘅遊行示威入邊，如果有人出示或者使用呢支防製槍械嘅話呢，我好有理由相信在場係冇人能夠分辨得出究竟係枝真槍定假槍，後果可以係相當相當之嚴重。」

李桂華續指，最近於示威中檢獲的武力有所提升，而網上的言論更是針對警務人員，警方不能容忍任何人用武力去達至其目的，警方強烈譴責暴力行為，會調查所有違法行為。

警方於行動中檢獲鎂粉。（黃偉民攝）

昨晚(1日)警方於天水圍天瑞邨瑞滿樓一單位內搜獲煙霧彈、製造爆炸品原材料及工具等，拘捕兩女一男，他們涉嫌「無牌藏有爆炸品」。

至晚上約9時許，大批警員又於火炭坳背灣街45號喜利佳工業大廈，發現一個懷疑反修例人士的「物資倉」，拘捕了7男1女，包括前「香港民族黨」召集人陳浩天。事件觸發大批示威者包圍沙田警署及馬鞍山警署，警方一度清場，至凌晨4時許事件始平息。

李桂華指，昨晚沙田警署及馬鞍山警署均有150人聚集，他們破壞警署外的閉路電視、對講機等，又於警署外牆噴上污辱字句，而在馬鞍山警署，更有聚集人士企圖撬開警署捲閘。李桂華表示，警方強烈譴責上述行為，現時列以「刑事毀壞」處理。