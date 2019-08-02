【元朗黑夜】警再拘七名白衣人　涉非法集結　至今共拘19人

721元朗發生白衣人無差別襲擊市民的暴力事件，警方當日未有拘捕任何人，其後先後有12人涉嫌非法集結被捕。事隔13日，今日（8月2日）警方再拘捕7人，涉嫌非法集結，與元朗襲擊事件有關。警方至今共拘19人。 警方指，被捕7人報稱為運輸工人、司機、售貨員及技術人員等，部分人有黑社會背景，其中一人今日於落馬洲離境時被警截獲，警方不排除有更多人被捕。

警方再拘七人涉嫌非法集結。（陳浩然攝）

早前被捕12人全部獲准保釋

元朗無差別襲擊事件，警方早前拘捕12人，首六名年齡介乎24至54歲的被捕男子已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。另外六名年齡介乎39至51歲之後被捕的男子，經扣留查訊後，亦全部獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

該12名被捕人士中，據了解，包括綽號「鬥雞學」的元朗屏山坑尾村村代表鄧志學、綽號日本仔的35歲姓胡男子、綽號姑爺偉有勝和背景的39歲姓張男子、黑幫和勝和元朗猛人高佬安門生、跟隨和勝和「坐館級」猛人雙鷹青搵食的元朗大棠村民等。

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱交代案情。（陳浩然攝）

警搜CCTV及分析網上片段

新界北總區高級警司（刑事）陳天柱指，7月21日西鐵元朗站發生多人受傷案件，警方調查工作一直未有鬆懈，包括採集大量閉路電視及分析網上流傳短片，及有熱心市民提供片段，已掌握更多涉案人資料。警方昨日及今日採取拘捕行動，搜查港九新界多個地點，包括屯門、大埔、元朗及天水圍，搜查多個涉案人住所再拘捕7名男子，年齡介乎18至55歲，涉嫌非法集結。七人分別報稱為運輸工人、司機、售貨員、保安、技術人員及無業，部分人士有三合會背景，其中一人今日於落馬洲離境時被警截獲。陳天柱稱警方譴責所有暴力案件，如有人犯法，不論其政治取態或背景，均會公平公正搜證調查，又相信會有更多人被捕。

陳天柱指，警方不會放過任何調查方向，包括疑犯身份、動機及有否主謀之類，而為何會以涉嫌非法集結的罪名拘捕案中人士，陳天柱指警方就每案件不同案情會有不同調查方向，今次案件是按「非法集結」的方向調查，亦諮詢過法律意見，之後仍會向此方向調查，如之後調查搜證再有更多資料，在諮詢過法律意見後可加控其他罪名。