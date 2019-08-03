【馬鞍山警署】警一度全封骨幹馬鞍山路　居民：唔使封晒成條路呀

大批市民連續兩晚（8月1日及2日）圍堵馬鞍山警署，聲援包括前「香港民族黨」召集人陳浩天在內多名被捕人士。警方一度向新港城對開行人天橋發射胡椒彈、更強行闖入私人屋苑雅景臺行動。不少居民對警方做法大為憤怒，亦有居民表示只是搭乘巴士回家，警方卻一度全封該區骨幹馬鞍山路，令搭客被逼落車步行回家，批評警方做法混亂：「就算警署被人圍，都唔使封晒成條路呀！」

警方昨晚（2日）一度全封骨幹馬鞍山路，,數百搭巴士的市民落車徒步回家。（讀者提供）

其中一名馬鞍山居民表示，昨晚（2日）他乘坐巴士回家，途經馬鞍山路時發現警方設置路障，他得悉有市民圍堵馬鞍山警署，故初時亦不以為意，但其後卻發現車輛完全不獲放行，「平時啲路障，係檢查完，車就可以走，但頭先係無車可以通過！」他相信警方此舉是希望減少包圍警署的人數，故完全封鎖通往馬鞍山的唯一車路。

該居民怒轟，警方封鎖通往馬鞍山的唯一道路，令居於烏溪沙、馬鞍山、恆安附近一帶的居民均無法回家，巴士上不少人眼見通車無期，無計可施下只好徒步回家，頃刻間數百名市民一同在路面上步行。「無啦啦坐巴士返屋企都被塞，佢唔係Road Block（路障），而係Block（封鎖）！想返屋企都唔得！」他又指，市民被逼徒步，亦造成混亂，「就算警署被人圍，都唔使封晒成條路呀？如果唔想人入警署，可以封迴旋處通往警署嗰條路，唔使封民居嗰條路㗎嘛！」

事發前，亦有市民拍到馬鞍山路，有逾30輛警車停泊路邊。據了解，警方於昨晚約10時45分左右開始封路，而運輸署則於晚上11時03分宣布，馬鞍山路（來回方向）介乎錦英路與鞍祿街的全線封閉，受影響巴士路線須改道行駛；其後於11時18分表示部分行車線仍然封閉，直至晚上11時31分解封。