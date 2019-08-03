【旺角遊行】示威者尖沙咀警署外噴漆　報案室服務暫停

「旺角再遊行」獲警方發出不反對通知書，遊行今日（3日）於下午4時開始，於晏架街遊樂場起步，遊行路線原定前往海庭道，最後在櫻桃街公園結束，惟因遊行人士眾多，部分在遊樂場外的市民向旺角道方向倒灌，佔滿旺角道及塘尾道，有市民自發沿旺角道前往新填地街，走到亞皆老街後轉往彌敦道，現時大批市民正前往尖沙咀方向。部分遊行人士途徑尖沙咀警署時，於警署牆壁塗鴉噴漆，警方宣布油麻地及尖沙咀分區警署報案室服務暫停。

大批遊行人士偏離遊行路線，沿亞皆老街往新填地街，走到亞皆老街後轉往彌敦道。（王譯揚攝）

遊行隊伍於下午4時於大角咀晏架街遊樂場正式出發，遊行路線原定前往海庭道，最後在櫻桃街公園結束，惟因遊樂場起步空間不足，部分在遊樂場外的市民向旺角道方向倒灌，大批市民站在旺角道與塘尾道交界的馬路，市民自發在新填地街向油麻地方向遊行，沿途沒有警察，有店舖落閘。

下午4時半，有遊行人士提出要前往彌敦道，於是大批遊行人士偏離遊行路線，沿亞皆老街往新填地街，走到亞皆老街後轉往彌敦道，遊行人士一度佔據六條行車線。彌敦道金舖、珠寶店、錶行相繼落閘。有巴士未能於彌敦道行駛，需要轉左往窩打老道離開。與此同時，仍有市民不斷從旺角到往彌敦道加入。警方指偏離遊行路線人士正參與未批准集結，屬於違法。

轉入廣東道前往尖沙咀​

下午5時，兩批遊行人士分別行至佐敦道、窩打老道交界時出現分歧，部分人士繼續前往尖沙咀，部分人士前往佐敦道，最後兩批人士均決定繼續前往尖沙咀碼頭。遊行隊頭步行至海防道路口時，有人詢問沿彌敦道抑或轉入廣東道前往碼頭，現場共識轉入廣東道前往碼頭，惟海防道、廣東道仍有車輛行駛，一度出現人車爭路情況。遊行人士沿途用普通話高叫「光復香港，時代革命」

部分遊行人士途徑尖沙咀警署時，於警署外牆塗鴉噴漆，警署已落閘停止服務。警方表示，由於彌敦道一帶道路被嚴重阻塞，油麻地及尖沙咀分區警署報案室服務暫停，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供的緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。