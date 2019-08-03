【旺角遊行】逾二百人快閃佔紅隧堵來回線　職員清理現場恢復通車

「旺角再遊行」今日下午於晏架街公園舉行，原訂終點為大角咀南櫻桃街公園，於遊行起步後有遊行人士未有接照原訂路線，分別經過旺角道及新填地街再行出彌敦道前往尖沙咀，遊行人士行至紅磡並行出紅隧收費廣場，佔據兩邊方向馬路，現場交通被堵窒，至7時許示威者陸續散去。至晚上約7時26分，紅隧恢復通車。

示威者衝出收費廣場馬路。（陳浩然攝）

遊行人士下午約4時起步，原訂終點為大角咀南櫻桃街公園，於遊行起步後，有遊行人士向旺角道方向倒灌，站滿旺角道由塘尾道至新填地街的一段，有市民自發在新填地街向油麻地方向前行，其後再於亞皆老街前往彌敦道方向，並佔用彌敦道前往尖沙咀方向，途經廣東道、梳士巴利道。下午6時許遊行人士於到達紅隧收費廣場後，行出巴士站首先佔據往九龍方向馬路，其後再行過港島方向馬路。

示威者決定原路回旺角 極速離場

現場一度逾二百人堵塞道路，車輛無法前行。有示威者一度用水馬及雪糕筒放於馬路上，又將雜物及巴士站牌等置於路上，身穿背心的紅隧職員到場。有汽車經過時向示威者舉起拇指，也有的士經過時指罵示威者，稱不要阻到市民。至晚上約7時，有現場示威者指前線達成共職，決定原路返回旺角，數分鐘內示威者陸續離開馬路，但交通仍未回復正常。市民歐先生對示威者「快閃」行動表示支持，認為「阻一阻唔會死人」，認為應該留力下周一罷工行動，以「文鬥」而非「武鬥」，不應用武力對抗。

一名隧道管理公司職員稱，就堵塞紅隧事件已報警，警方在隧道外維持交通，現時由隧道管理公司職員清場，他指只需搬走部分障礙物已可，需時不長，相信幾分鐘後已可重新開通紅隧。至晚上約7時26分，紅隧恢復通車。

警方：盡快停止堵路等違法行為

警方表示有示威者堵塞紅磡海底隧道出入口，現場交通非常擠塞，示威者又於彌敦道多個主要路口拆毁路邊鐵欄，設置路障，嚴重堵塞道路，而現時情況已嚴重影響區內交通，亦對緊急服務造成嚴重影響。警方警告示威者盡快停止堵路等違法行為，示威者在表達自己訴求的同時亦需尊重其他市民的權利，又呼籲市民避免前往該區及留意最新交通情況。

示威者返回天橋離開。（余睿菁攝）

隧道職員正清理現場。（鄭翠碧攝）