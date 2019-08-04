【黃大仙衝突】紀律部隊宿舍高處擲玻璃樽　住戶與示威者打鬥

旺角遊行結束，示威者佔領油尖旺及圍堵紅隧後，有示威者深夜快閃黃大仙警署毀壞，防暴警出動，進入黃大仙港鐵站追捕，引發居民與警方衝突。衝突延至凌晨１時仍未結束，防暴警曾退回黃大仙警署，而市民轉為包圍黃大仙紀律部隊，持續有人從紀律部隊宿舍向親仁街高空投擲「水彈」、玻璃，市民及住戶爆發衝突。宿舍外有人燃放炮仗，防暴警約半小時後再現身施放多枚催淚彈。

(WhatsApp片段截圖)

凌晨約0時19分，現場消息稱，有一名疑為警察家屬的中年男子，剛才在天橋上追打一名青年，因此市民追到宿舍，雙方再在宿舍門口口角。宿舍內的市民，不斷罵宿舍外的市民為「曱甴」，有人以手電筒照向宿舍外市民。持續有人從紀律部隊宿舍向親仁街高空擲物，包括「水彈」及玻璃瓶等，其後在宿舍外有人燃放炮仗。

WhatsApp流傳宿舍有人頭流血

社交通訊軟件WhatsApp傳出錄音，懷疑是紀律部隊宿舍內休班警員的錄音，指有過百人包圍紀律部隊宿舍，只靠休班警員擋住門口，而999緊急電話未能打通，而警員不知所蹤，希望有方便聯絡同僚。WhatsApp亦有一段片段，懷疑是紀律部隊宿舍內有人被打爆頭滿臉血，片中人稱不知道救護車能否駛進。另一條錄音懷疑是負責警員的回應，指警方現正在重組人員，呼籲紀律部隊宿舍內同僚不要外出，並指「擔心大家安全」。

記者到場後，亦見到至少有四次，有裝有液體的膠袋從紀律部隊宿舍擲下。在街道上的黃大仙居民為此十分激動，不斷向紀律部隊宿舍喝罵，又用射燈射向懷疑扔物品出街的宿舍單位。

黃大仙居民與宿舍內住戶爆衝突

其後，黃大仙居民與宿舍內住戶對峙發爆發衝突，雙方互掉雜物，住戶以垃圾車作防禦，亦有人揮舞棍狀物及雨傘等。至凌晨0時51分，退至警署內的防暴警員再出現，舉黑旗及施放多枚催淚彈。

警方指出，有激進示威人士聚集並包圍黃大仙紀律部隊宿舍，向宿舍投擲大量雜物，並破壞車閘欄杆等政府公物，嚴重威脅無辜居民的人身安全。因應現場情況，警方已於附近一帶施放催淚煙，驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開。警方對示威者一切暴力行為，予以嚴厲譴責。