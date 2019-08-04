【旺角遊行】示威者武器升級　長竹點火燒車　丫叉一連射爆兩玻璃

「旺角再遊行」結束後，有部分參與遊行人士佔據旺角，繼而轉往佔據尖沙咀，入夜後示威者聚集在尖沙咀警署外。昨晚（3日）示威者使用從未出現的新方法攻擊警署，包括在警署外燃燒雜物、用巨型橡筋向警署內發射磚頭。有示威者用小丫叉配合橡筋，發射疑似波子及石頭等硬物，硬物高速被射入警署，一連射爆兩塊一輛正停泊的私家車玻璃，警署停車場內多部車被毀壞。

（高仲明攝）

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竹枝綑火球燒私家車

晚上尖沙咀警署，示威者分別於警署彌敦道正門、柯士甸道側門及九龍公園方向三方包圍警署。示威者一開始於正門外牆用黑漆噴上「黑警」等字眼，其後有示威者於側門停車場外，向一部正停泊的黑色私家車車窗及倒後鏡噴黑漆，之後有示威者將雜物拋向警署，包括磚頭、石頭及雪糕筒等，先後擊毀多部汽車。另外，有示威者於警署門外燃點以往用作搭建路障的竹枝，再將有火球的竹枝伸入停車場鐵欄燃點私家車，停車場一輛白色私家車更被縱火，消防員一度攜同工具，於閘口等侯指令進入警署救火，但最後火自行熄滅，消防員離開。現場又有示威者用竹枝擊毀私家車玻璃。

示威者用丫叉配合橡筋，發射疑似波子及石頭等硬物，硬物被高速射入警署。（高仲明攝）

至晚上8時許，現場有示威者用手掘磚，之後將磚頭堆積在一架手推車，其他示威者則在尖沙咀警署門外拉起巨型橡筋，將磚頭射入警署內，警署內多架車輛被毀。同一時間，有示威者於九龍公園方向用丫叉配合橡筋，向上往警署發射疑似波子及石頭等硬物，硬物翻過兩米高鐵欄成功進入警署，惟射程不足射爆警署玻璃，示威者繼而轉向於鐵欄罅隙將硬物直射，硬物高速射入警署停車場，衝力一連射爆兩塊一輛正停泊的私家車玻璃。現場所見，至少有六名示威者手持丫叉，將硬物射入警署。