【潑糞刑毀】黃潤達議員辦事處三度遭潑糞　門口灑花生利是成祭壇

黃潤達指，辦事處七月尾至今已三度遭潑糞便，其中一次門口更被灑上利是及花生，犯案手法類似懷疑是同一人所為，案件已交由警方處理，現時案件仍在調查中。

閉路電視呼籲疑犯離開 十多分鐘重返犯案

今日凌晨（4日）三時許，葵青區民主派區議員黃潤達，位於葵涌邨曉葵樓地下的辦事處遭潑糞便，門口門柄及地上遺下疑糞便。警方接報後到場調查，目前案件列作刑事毀壞案處理。黃潤達回覆《香港01》時表示，辦事處門口門柄及連儂牆膠紙，均沾上糞便，又指事件並非首度發生；他指今日凌晨透過閉路電視影像發現有疑犯於辦事處門口，當時透過閉路電視功能與疑犯對話，呼籲對方離開並停止動作，疑犯聞聲後一度離開，惟十多分鐘後又重返上址繼續行動。黃表示及後報警求助，翻查閉路電視發現一名中年女性疑犯，但表示對該名女子未有印象，相信不是街坊；案件目前仍在調查中。

黃潤達指兩星期前辦事處已兩度發生手法類近的潑糞便案。（黃潤達議員提供）

三度被潑糞 門口成「祭壇」

黃潤達續指，兩星期前辦事處已兩度發生手法類近的潑糞便案，包括上周五（2日）及7月26號凌晨，懷疑三宗案件均為同一人所為，包括在門柄位置潑上糞便，門口起「祭壇」。上周五的事件中，其門口被灑上花生及利是封，當時黃有報警求助，惟疑犯以口罩遮擋樣貌，未能辨認其人。

黃指，三宗案件手法類近懷疑均為同一人所為，又表示閉路電視片段中可見疑犯行為異常，但亦不排除案件於近日「反送中」事件有關。