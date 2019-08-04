【旺角遊行】天星碼頭國旗重掛旗杆　尖沙嘴警署外遺彈殼

昨日（3日）有市民發起「旺角再遊行」，各處再現警民衝突，天星碼頭國旗被拆下、疑被拋進海面。衝突過後，記者今早巡視多處，今早（4日）天星碼頭國旗而重新掛於旗杆上，旗桿下的塗鴉已被人用膠袋遮擋。而一度遭圍堵的尖沙嘴警署，地面遺下彈殼，外牆則遺示威標語，今早有工人於上址進行清洗工作。

天星碼頭國旗重掛。（鄧詠中攝） 天星碼頭國旗重掛 馬路遺下塗鴉​

昨日（3日）有示威者一度前往尖沙嘴天星碼頭位置，有示威者將五支旗杆的國旗拆下，疑將其拋下海。記者今早到場查看時，發現國旗已重掛旗上，而旗桿下的塗鴉已被人用膠袋遮擋。尖沙嘴彌敦道馬路則遺下塗鴉，路邊出現大量曾作「防線」的水馬及鐵馬陣。而太空館對開交通燈亦受損，有警員在場協助指揮交通。

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佐敦遺下大批路障，路邊則有磚頭被撬起。（鄧詠中攝） 路障遺佐敦 路邊磚頭被撬 而一度成為衝突現場的佐敦，大批示威者曾設置水馬陣，又與警方對峙。記者今早十時重返覺士道，發現上址路邊遺下大批被拆的鐵馬、卡板及垃圾桶等路障，路面亦有示威者遺下的雨傘、生理鹽水及口罩；而路面位置可見大批磚頭被撬起。

有工人清洗警署塗鴉字句。（鄧詠中攝） 尖沙嘴警署遺彈殼 工人清洗塗鴉 示威者昨日圍堵尖沙嘴警署，並向警署掉磚，並損毀警署內私家車。今早記者重返尖沙嘴警署外，路面遺下大量膠水樽、口罩包裝等垃圾，外牆亦遺示威者留下的示威標語，包括「光復香港」「時代革命」，有工人以松節水清洗尖沙嘴警署外塗鴉。昨日警方曾施放多枚催淚彈，今早地面亦遺下部份彈殼。而警署對出的巴士站廣告牌、地面位置、及對出的垃圾桶，亦留下示威者的塗鴉。