【將軍澳遊行】示威者警署牆上噴「黑社會」　屋邨居民擲水袋

由反修例引發的政治風波持續，地區遊行遍地開花，將軍澳今午2時半舉行集會及遊行，由寶翠公園硬地球場出發，至香港單車館公園中央草坪為終點。將軍澳警署已設置水馬陣，水馬陣後亦放置站台，以防遊行人士衝擊。

近月由民間發起的遊行示威持續，警民關係極度緊張，鑑於日前發生多區示威者圍堵警署的情況，今午的遊行開始前，將軍澳警署已設置水馬陣，水馬陣後亦放置站台，嚴防示威者衝擊及用以維持秩序，警署後門沒有特別加強保安的措施，惟根據附近居民提供的圖片可見，後門鐵閘有木板圍封，亦有警員在天台以望遠鏡觀察遠處。而停車場出入口設立警崗，報案室則如常開放。至於早前網上曾有人號召包圍無綫電視城，至下午2時，該處未有特別保安措施加強。

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至下午3時28分，有身穿黑衣、戴頭盔的兩名年輕人，隨遊行隊伍行經將軍澳警署時，在外牆噴上黑色字句如「黑社會」及「皇天擊殺」、「專打納稅人」等字句，便隨人群離去。至下午3時37分，將軍澳區警署報案室現已暫停服務。

同一時間，景林邨景榕樓有人向遊行人士高空擲物，幸無擲中途人，該物件相信是一個水袋。

將軍澳警署被塗鴉，報案室暫停服務。（李頴霖攝）