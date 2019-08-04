【將軍澳遊行】將軍澳示威者搭港鐵轉戰西環　張超雄同行往中聯辦

反修訂《逃犯條例》示威行動持續，今日（4日）在將軍澳及港島西分別有遊行及集會。然而，港島西遊行遭警方反對，只剩下於卑路乍灣公園集會獲批不反對通知書，不過及至傍晚約6時45分，港島西已有示威者步出馬路，向東邊中聯辦方向前進。同時在將軍澳警署外的示威者在一輪擲物及掟磚後，高呼「去西環」、「Be Water」。

傍晚近六時半，在警署前聚集的示威者慢慢散去，其間有人以揚聲器呼籲示威者經商場到寶琳港鐵站，乘港鐵到西環，更揚言「今晚有咁夜玩咁夜，有咁大玩咁大」。寶琳站外亦有人於紙皮上寫上文字，着示威人士「轉場」到西環。示威者於港鐵大堂售票機前排隊，隊頭有人收集車資，為後方人士買前往堅尼地城及中環的車票，高峰時有約二百人於站内。大量示威人士湧入寶琳站的同時，亦有大量人士上車離開，候車月台有港鐵職員維持秩序，人潮約於二十分鐘後散去。

將軍澳警署外約600至700名示威者「轉場」，立法會議員張超雄亦一同前往，列車上約四成人為黑衣示威者。雖然中途有部分示威者下車，但亦有中年人士中途上車，詢問張超雄示威者下一站在何處，表示會加入支持。張超雄在西營盤站下車，前往中聯辦方向會合示威者。

大批將軍澳示威者前往乘港鐵。（李穎霖攝）

大批將軍澳示威者前往乘港鐵。（李穎霖攝）

將軍澳示威者搭港鐵轉戰西環。（香港01記者攝）