【港島西集會】警稱示威者參與未經批准集結　舉黑旗發催淚彈

反修訂《逃犯條例》風波不斷，網民發起卑路乍灣公園港島西集會，集會後部分人士離開公園，沿德輔道西遊行向中環方向進發，並佔用行車線。警方表示在場人士參與「未經批准的集結」，屬違法行為，由於示威者在皇后大道西一帶示威，並築起路障堵路，故防暴警察施放催淚煙驅散示威者，又呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要應關好窗戶，留在室內安全地方。

德輔道西近水街警方舉黑旗示警。（余睿菁攝）

晚上7時許，部份在卑路乍灣公園集會的示威者開始「行街」步出馬路，沿堅尼地城海旁經德輔道西向中聯辦方向行走，沿途高叫「星期一！罷工！」。示威者抵達皇后大道西一帶時，築起路障堵路。警方發新聞稿警告示威者盡快停止違法行為，稱因應現場情況，防暴警察正施放催淚煙「使用最低武力驅散示威者。」 又呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。有傳媒拍攝到催淚煙攻上住宅，有住客投訴孩子因此哭泣。

示威者佔據德輔道西所有行車線，並在西環內街與警方對峙。在德輔道西與水街交界，防暴警員設置防線，要求途經市民盡快離開。警方表示在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為，呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，亦提醒駕駛人士留意最新交通情況。