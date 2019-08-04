【港島示威】港島西遊行後轉戰銅鑼灣　 示威者佔據軒尼詩道

反對修訂《逃犯條例》示威不斷，今日(4日)港島西集會過後，示威者一度走出馬路與警方對峙，警方在施放催淚煙後，示威者即轉而陣地，乘港鐵湧到銅鑼灣示威，約晚上8時許，大批黑衣人佔據軒尼詩道，毀壞現場交通燈，並用鐵馬堵塞馬路，多輛巴士、的士受交通影響需掉頭。

港島西集會入夜後，大批示威者佔據德輔道西所有行車線，一度於警方對峙，警方施放催淚煙驅散，近晚上7時半，有人呼籲轉戰銅鑼灣，一眾示威者隨即響應，紛紛朝山道方向撤退，現場所見有不少身穿黑衣、戴上頭盔的年輕人湧到香港大學站乘港鐵前往銅鑼灣。

而港鐵銅鑼灣站在晚上近8時許陸續有示威者出閘，港鐵派出不少職員維持秩序，站內情況未見混亂。示威者於崇光百貨出口聚集，不少黑衣人佔據軒尼詩道，有人破壞現場交通燈，用噴漆塗黑交通燈號，更有人大叫「要鎚仔」，其他示威者則拉出鐵馬封崇光對出馬路，交通大受影響，有巴士無法前進需掉頭。

近晚上9時，示威者設置路障不斷擴大，由糖街天橋至鵝頸橋一段軒尼詩道已被佔據，另亦有示威者前往告士打道封路，期間有人高呼沿途市民參與周一罷工。

大批在西環撤退的示威者乘港鐵到銅鑼灣抗議。（香港01記者攝）

大批黑衣人在銅鑼灣港鐵站出閘後湧往軒尼詩道。（楊婉婷攝）

示威者用鐵馬、回收箱及雪糕筒等攔堵馬路，巴士進退失據。（李穎霖攝）

鹅頸橋亦設有路障。（李穎霖攝）

示威者佔據軒尼詩道所有行車線，巴士及電車均不能前進。（香港01記者攝）

有示威者表示願意讓電車離去。（楊婉婷攝）