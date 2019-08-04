【港島西集會】警於銅鑼灣多處狂射催淚彈　 示威者燒雜物堵路

港島西集會結束後，示威者轉戰銅鑼灣多處抗議，晚上9時半警方在駱克道與波斯富街交界發射多校催淚彈驅散群眾，惟有催淚彈跌落記者群，場面混亂。有示威者在銅鑼灣廣場多處焚燒雜物，阻擋警員前進，部分示威者則散落銅鑼灣及灣仔一帶。

入夜後示威者與警方在銅鑼灣及灣仔多處對峙，晚上9時半左右，大批示威者退守在駱克道及軒尼詩道，防暴警察多次叫咪及高舉黑旗，要求示威者立即離開。約9時40分，示威者繼續盤踞一帶，警方在波斯富街及駱克道交界多次施放催淚彈，惟落彈位置落入記者群；有示威者隨即向警察方向丟雜物。由示威者組成的「煙帽隊」立即進行滅彈，用雪糕筒蓋住催淚彈再灌水。8分鐘後，警方於謝斐道舉黑旗，並發射多枚催淚彈。

工黨立法會議員張超雄當時亦在發射催淚彈的現場，慨嘆「好多粒，成地都係（催淚彈殼）」，張又表示，希望林鄭月娥可以盡快成立獨立調查委員會，並回應市民五大訴求。經常在示威現出現，張亦有感而發稱：「現場真係好危險，真係心驚膽跳，但後生仔都願意去犠牲，好危險，而警察又做磨心，根本係香港人打香港人，幾無謂，希望特區政府真係唔好再推香港人去死。」

警方表示，於銅鑼灣區一帶集結的暴力示威者，繼續大規模堵路，肆意破壞，目無法紀。警方多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察於軒尼詩道與波斯富街交界施放催淚煙，使用最低武力驅散示威者。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶，留在室內安全地方。