【美孚堵路】示威者美孚築路障　「西裝友」爆衝突被打傷

8.4全港多區的「游擊戰」，至今日（5日）凌晨仍未停止，民間早前發起今日三罷、七區集會兼圍堵巴士廠。由午夜開始，多名示威者在美孚新邨對開天橋及馬路架設路障，堵塞路面及巴士總站口，交通嚴重受阻。葵涌道天橋底更一度有雜物起火，亦有一名男子與示威者衝突，被打至頭破血流。

一名身穿西裝的男子與示威者衝突，被打至頭破血流。（陳永武攝）

午夜前後，多名示威者，在美孚新邨對開的葵涌道天橋、以及荔枝角道路面，以水馬、鐵欄、雪糕筒、垃圾筒等雜物堵塞，橋面交通、美孚巴士總站站口及馬路等地，交通均嚴重受阻，其中橋面有大批垃圾及雜物，原本五條行車線只剩一條行車。

至今晨1時許，最少數百人留守對開荔枝角道，相信為今日罷工鋪路。期間，附近美孚新邨居民懷疑對現場情況不滿，高空擲物，不時投擲玻璃樽及小石頭等雜物，發出巨響，一名女示威者被擊中腳部受輕傷，幸無大礙，毋須送院。

及至凌晨約1時半，一名身穿西裝的男子，被指在美孚站對開拍攝示威者照片，隨即被大批示威者包圍，並發現其手機內，拍有部分示威人士的照片，雙方一度發生爭執，期間他被打傷，頭破血流，有示威者則質疑他酒後企圖生事，大叫「走啦！醉酒佬！」事後該男子由救護員送院。

其後示威者一直留守，至凌晨約2時半，一名中年男子駕駛凌志私家車，堅持要經路障轉入蘭秀道，引起示威者不滿，雙方發生爭執，氣氛一度緊張，部分人情緒激動，在場其他人士將他們分隔開，該名男子聲稱自己是支持示威者，其後在勸喻下駕車離去。

一名中年男子（右）駕駛凌志私家車圖駛經路障，一度引發爭執。（陳永武攝）