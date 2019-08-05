【8.5天水圍】女示威者遭制服抬走持續走光　警：她穿裙激烈掙扎

警方今日（5日）凌晨在天水圍制服一名女示威者，將她抬入警署期間，該女示威者一直保持走光狀態。事件迅即引爆成網絡焦點，警方遭質疑處理手法屬不尊重女性。警察公共關係科回應說：由於她穿著裙子，激烈掙扎，「所以出現了你們在鏡頭看到的事情。」

自周日（4日）晚上十時許，天水圍警署被街坊及示威者包圍，大批防暴警在周一凌晨零時許增援清場。凌晨零時45分，大批防暴警察出現包圍警署一帶，並截查車輛。半百防暴警員圍堵往天耀邨行人過路線位置，與示威者隔着馬路對罵，每10至15分鐘衝過馬路嘗試捕捉示威者。

其間，數名防暴警衝路馬路將一名年輕女子制服按在地下，她不斷尖叫並大叫「記者」，數名防暴警合力將女子抬起，再有多名警員持圓盾包圍一同走向警署，未幾女子跌在地上，被拖行數步，下半身走光，大腿外露，防暴警大叫「女警」，才出現一名女警支援，其後警員繼續將一直保持走光狀態的女子抬入警署。

過程中有街坊看不眼，怒罵防暴警「蝦女仔！」街坊又指，女子被抬走前在勸喻另一名少女離開，突然遭防暴警制服在地。事件引爆網民激烈討論，一時間成為社交網站及討論區最熱話題。網民質疑，警方任由女示威者持續走光而不作遮掩，是不尊重女性。

警察公共關係科高級警司余鎧均在接手傳媒提問時，記者問及為何男性警員將女示威者的「內褲扯甩」，為何遲遲不為她遮掩。 余鎧均回應指，這名女示威者在被拘捕過程不合作，三個女警於是將她制服，由於她激烈掙扎，所以有兩位男警員加入行動，「由於她穿著裙子，所以出現了你們在鏡頭看到的事情」。