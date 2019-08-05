【逃犯條例】警公佈69遊行至今共拘420人　施放約1000枚催淚彈

警方今日下午4時見記者，公布自6時9日至今日凌晨的行動中，合共拘捕420人，包括347男及73女，年齡介乎14至76歲，涉嫌非法集結、襲警、暴動、阻差辦公及藏有攻擊性武器等，上周六（3日）被捕的16人暫控非法集結及阻差辦公等罪名，今日下午已在九龍城及觀塘裁判法院提堂。

6月9日至昨晚，警方使用合共160發橡膠子彈、約150發海棉彈及約1000發催淚彈；139名警員受傷，兩人仍然留醫，比較嚴重的包括斷指及骨折等。

721元朗襲擊案再拘4人 涉非法集結

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方對7月21日元朗西鐵站暴力事件，正馬不停蹄盡力調查，事件極度關注，在周末再拘捕4人，至今合共拘捕23人，涉非法集結。

荃灣發現爆炸品證有極大殺傷力 搗天水圍、火炭兩武器庫拘11人

7月O記在荃灣一工廈單位發現懷疑爆炸品TATP炸藥及燃燒彈，爆炸品處理組證實該批爆炸品有極大殺傷力，又在單位內發現攻擊性武器，包括彈叉及漒水等。8月初在天水圍住宅單位及火炭破獲兩個武器庫，拘捕11人，檢大批氣油彈、煙霧彈、鋼珠、弓箭等攻擊性武器，又發現令大麻精油、50萬現金及防護裝備。

江永祥指該批武器的殺傷力不可輕視，由遊行、叫口號至堵路破懷公物，甚至傷及無辜市民及襲警，超越和平底線，與示威者自稱的公義背道而馳。

問到天水圍衝突中，一名女子在被警方拘捕期間懷疑走光，以及坊間有照片拍到執行職務的警員疑似為男性警員，或違反警例時，余鎧均表示據最新警方消息，昨日執行職務的警員全部為女警，並強調警方已盡力保護該名女士，防止她走光，唯女子情緒激動，並身穿短裙。